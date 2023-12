A Mol a Waberer’s 15 százalékos tulajdonrészének megvásárlásáról írt alá megállapodást az Indotek Grouppal - közölte a társaság. A Mol és a Waberer’s a tranzakcióval egy időben stratégiai együttműködési megállapodást kötött, amellyel szorosabbra fűzik üzleti együttműködésüket a komplex logisztikai szolgáltatások, az alternatív üzemanyagok, az energiahatékonysági fejlesztések és a zöld energiaátmenet területén.

A Mol az Indotek Group 15 százalékos, Waberer’s Csoportban fennálló tulajdonrészének megvásárlásáról írt alá megállapodást, és a tranzakcióval egy időben stratégiai megállapodást is kötött a logisztikai szolgáltató céggel.

Az Indotek Group a Waberer’s részvényeinek 15 százalékát a Mol 100 százalékos leányvállalatának, a Mol Vagyonkezelő Kft.-nek értékesíti, amennyiben a vonatkozó engedélyek megszerzése ezt lehetővé teszi.

A Mol és a Waberer’s az elmúlt években szoros kapcsolatot alakítottak ki a komplex logisztikai szolgáltatások és az üzemanyagértékesítés terén. A mostani stratégiai megállapodás tovább erősíti a két vállalat hagyományos üzleti tevékenységeit, és lehetővé teszi, hogy mobilitási, fenntarthatósági és energiahatékonysági projekteket is közösen valósítsanak meg - írják a közleményben. Az együttműködés során kiemelt figyelmet kap az üzemanyagok és kenőanyagok értékesítése, az alternatív üzemanyagok fejlesztése, az energiahatékonysági tudáscsere, valamint a speciális töltő- és szolgáltatópontok kialakítása is.

„Komoly lehetőségeket látunk a Waberer’s és a Mol közötti kapcsolat szorosabbra fűzésében, és hiszünk benne, hogy ennek a stratégiai együttműködésnek nemcsak Magyarországon, de regionális szinten is pozitív hatásai lehetnek. Mind a Mol, mind a Waberer’s elkötelezett a fenntartható megoldások mellett, ráadásul az együttműködés érdemben hozzájárulhat a hagyományos üzleti tevékenységek és a regionális ellátásbiztonság erősítéséhez.” - mondta Bacsa György, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója.

A Mol célja, hogy Magyarország piacvezető komplex logisztikai szolgáltatójával olyan közös projekteket vigyen sikerre, amelyek hozzájárulnak a vállalat SHAPE TOMORROW 2030+ stratégiájának megvalósításához. A stratégia célkitűzése, hogy a Mol kulcsszereplőjévé váljon Kelet-Közép-Európa alacsony széndioxid-kibocsátású körforgásos gazdaságában, és alacsony karbonlábnyomú üzemanyagokkal lássa el a mobilitási szektort.

Barna Zsolt, a Waberer’s elnök-vezérigazgatója az együttműködési megállapodás aláírásakor elmondta, hogy “A Mollal kötött stratégiai megállapodás egy közel húsz éves partnerség megerősítése, amely új szintre emelheti a két vállalat kapcsolatát úgy, hogy maximálisan elkötelezettek a fenntarthatósági megoldások alkalmazásában. Meggyőződésem, hogy ez az együttműködés Magyarországon és a régióban is sikeresebbé tehet bennünket.”

A két hazai tőzsdén jegyzett nagyvállalat jelenleg is számos területen működik együtt: a Waberer’s több helyszínen nyújt komplex logisztikai szolgáltatást a Molnak, míg a magyar olajvállalat többek között üzemanyagot, kenőanyagokat értékesít a Waberer’s számára, amivel mind a nemzetközi fuvarozás, mind a belföldi disztribúciós tevékenység területén stratégiai beszállítónak számít. A Waberer’s Csoport, mint Magyarország piacvezető komplex logisztikai szolgáltatója 2006 óta segíti különböző szolgáltatásokkal a hazai olajvállalatot, így többek között a százhalombattai Dunai Finomító üzemben, ahol három nagyobb raktárt üzemeltet, valamint részt vesz a Molhoz tartozó pozsonyi Slovnaft finomító logisztikai kiszolgálásában is. Az együttműködést tovább bővítve, idén októberétől a Waberer’s leányvállalata az MPK Mol Petrolkémia részére termelési logisztikai szolgáltatásokat is végez Tiszaújvárosban.

Átalakul a vállalati struktúra

A Waberer's tulajdonosi struktúrája jelentősen átalakult az elmúlt időszakban. Ez elsősorban Tiborcz Istvánhoz köthető, aki a BDPST Csoporton keresztül jelentős befolyással rendelkezik a cégben, az ő saját, illetve a BDPST által birtokolt részesedés mostanra eléri az 52 százalékot. A Jelinek Dánielhez köthető Trevelin Holding Zrt. jelenleg 28,9 százalékos részesedéssel rendelkezik, ebből a tulajdoni hányadból 15 százalék fog a Molhoz kerülni, a fennmaradó részvényeket pedig befektetői szolgáltatón keresztül kívánják értékesíteni.

A közlemény szerint a tulajdoni hányad eladásával felszabaduló források az Indotek Group további hazai és nemzetközi tranzakcióinak finanszírozását teszik lehetővé.

