Új csúcson zárt a német tőzsde, az amerikai piacok elakadtak

A Tesla szakszervezetellenes hozzáállása országos sztrájkot idézett elő Svédországban, ami már a dokkmunkásokra, a villanyszerelőkre és a Tesla Supercharger-állomásainál végzett elektromos munkákra is kiterjed. Most új állomáshoz ért a történet, ugyanis egy dán szakszervezet is úgy döntött, hogy megtagadja az amerikai autógyár által gyártott autók kirakodását és szállítását a svédországi vásárlók számára.