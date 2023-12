Jön az MVM új stratégiája, duplázzák a megújuló kapacitásokat 2025-ig

Idén kidolgozta az MVM Csoport az új stratégiáját, 2024-ben elindul annak megvalósításával, és „továbbra is cél, hogy több mint 800 MW új megújuló kapacitást helyezzünk üzembe 2025-ig”, amely során „építünk és veszünk is PV erőműveket” – többek között ezeket nyilatkozta Mátrai Károly az nrgreport.com -nak. Az MVM Csoport vezérigazgatójának szavai azt jelentik, hogy az idei első félév végi 402 MW-ról megduplázódhat a megújuló energiás kapacitása a vállalatcsoportnak 2025-re.

A vezérigazgató a téma kapcsán többek között arról beszélt, hogy „2023-ban minden eddiginél fontosabb szempont volt az új stratégiánk kidolgozása”, ami sok kihívást is okozott. „2024-ben elindulunk új stratégiánk megvalósításának útján. Ez szinte minden területre kihat, minden szakterületünknek és tagvállalatunknak van és lesz ezzel feladata”.

Rámutatott: az MVM Csoport „stabil gazdálkodás mellett biztosítja az ország energiaellátását”. Utalt rá:

Stratégiánk megvalósításához elengedhetetlen az erős pénzügyi alap. Ezért társaságcsoportunk kiemelt célja, hogy befektetésre ajánlott ratingjét (mind az S&P, mind a Fitch ügynökségnél) a későbbiekben is megőrizze, mely lehetőséget biztosít a nemzetközi tőkepiacokon történő forrásbevonásra.

Emlékeztett rá, hogy „2023-ban sikeresen végrehajtottuk történetünk első zöld kötvénykibocsátását, és utalt rá, hogy a cégcsoportnak „lényegében a régióban működő összes pénzintézettel már van finanszírozási kapcsolata”.

A vezérigazgató a nyilatkozatban az új stratégia megvalósítása kapcsán azt vázolta: „Folyamatosan bővítjük megújuló termelési portfóliónkat, építünk és veszünk is PV erőműveket, ezzel párhuzamosan pedig elindítottunk három új CCGT kapacitás közbeszerzési eljárását, mivel a hatékony, gyorsindítású rendszerszabályozásra képes erőművekre a napenergia hasznosításának ugrásszerű bővülésével kimondottan nagy szükség van.”

Leszögezte:

Továbbra is cél, hogy több mint 800 MW új megújuló kapacitást helyezzünk üzembe 2025-ig. Ezen az úton egyébként kimondottan jól állunk. A geotermikus, hidrogén lehetőségek kiaknázása, és természetesen a nukleáris kapacitások fenntartása mellett.

Kitért rá a nyilatkozatban, hogy egyetemes szolgáltatóként „A lakossági körben főként a földgáz esetében volt észlelhető a fogyasztás mérséklődése, az áramban csak minimális elmozdulás volt tapasztalható”.

Azt is megjegyezte, hogy az EU IFRS szerinti évközi konszolidált beszámoló alapján „az első félévben 209 milliárd forint adózott eredményt könyvelhettünk el, amely főként a külföldi versenypiaci szegmens eredményének köszönhető. De a pozitív mérleghez a nagykereskedelmi tevékenységünk regionális összehangolása, a versenypiacból származó bevétel és a korábbi infrastrukturális fejlesztések miatti hatékonyságnövelés is hozzájárul” Ezekről a tényezőkről mi is írtunk már a múlt héten bejelentett rendkívüli, 309 milliárd forintos osztalék-előleg kifizetéséről szóló hír kapcsán

