A könyvelők háromnegyede nem elégedett a fizetésével

A magyar könyvelők 72%-a nem elégedett a munkája anyagi ellentételezésével, holott háromnegyedük arra is hajlandó, hogy munkaidőn túl is az ügyfelek rendelkezésére álljon - derül ki a Számlázz.hu felméréséből. Majdnem minden negyedik könyvelő 10-12 órát dolgozik naponta, az online kutatásból az is kiderült, hogy bíznak a digitalizációban