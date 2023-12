Új lehetőség nyílt a zöld áram vásárlására Magyarországon

A Magyarországon 2023 januárjától villamos energia nagykereskedelmet folytató KER Toki Power AD mostantól már nagyfogyasztóknak végfelhasználóként is kínál származási garanciával rendelkező zöld áramot – hívta fel a figyelmet közleményében a vállalat.

A KER Toki Power AD MEKH-engedéllyel is rendelkező bolgár villamos energia kereskedő, amely a zöld energia kereskedelem egyik vezető szereplője Délkelet-Európában. Anyacége a Renalfa Solarpro Group, amelynek székhelye Bécsben van. A cégcsoport tiszta energiával, illetve e-mobilitással foglalkozó befektetési csoport, amely elsősorban a megújuló energiaforrások termelésére összpontosít a régióban. Jelenleg mintegy 3 gigawatt építés- és fejlesztés alatt álló erőművi kapacitással rendelkezik Bulgáriában, valamint mintegy 200 megawatt működő eszközzel Lengyelországban, Magyarországon, Romániában, Bulgáriában és Észak-Macedóniában.

Vállalati Energiamenedzsment 2024 A zöld áram szerződésekről és a származási garanciákról is szó lesz a Portfolio Vállalati Energiamenedzsment 2024 konferenciáján jövő április 11-én. További részletek:

Magyarországon az áramkereskedelem mellett energiaipari befektetésekkel is jelen van Magyarországon, hiszen Galgagután 50 megawattos, Szentmártonkátán pedig 23 megawattos naperőművet működtet, és a közlemény úgy fogalmaz: „a tervek szerint a következő években ezen a területen is tovább erősíti jelenlétét a magyar és a környező piacokon”.

A közlemény rámutat, hogy a KER Toki Power AD évente 2 terawattórát meghaladó volumenben ad el elektromos áramot, és összesen több mint 3 ezer ügyfelet lát el. Számos független villamos energia-termelő, nagy ipari fogyasztó, valamint kis- és középvállalkozás tartozik a társaság ügyfelei közé. A bolgár cég az üzleti modellre utalva felidézi, hogy Magyarországon az áramfogyasztás meghaladja a hazai termelés mértékét; a külföldről fedezendő hiány elég jelentős, jellemzően 25-30% körül mozog évszaktól függően. Ezzel szemben Bulgária eltérő energiagazdálkodási adottságai révén a belső fogyasztása felett termel áramot, így nettó exportőr.

Ennek kapcsán Rendek Szabolcs, a KER Toki Power AD magyarországi leányvállalatának vezetője azt emelte ki: „Cégcsoportunk törekszik arra, hogy a Bulgáriában megtermelt, megújuló forrásból származó áramot a nemzetközi távvezetékeken keresztül – jelenleg Szerbián át – fizikailag is Magyarországra juttassa, és ezzel hozzájáruljon a karbonsemleges hazai áramfogyasztáshoz. Új szolgáltatásunk révén a magyar vállalatok számára újabb lehetőség nyílik arra, hogy származási garanciával rendelkező zöld árammal fedezzék energiaszükségletüket”.

Az üzleti modell része, hogy „a KER Toki Power AD hazai leányvállalata az itthon megtermelt naperőműveikből származó áramot akár hosszú távon ún. PPA (power-purchase agreement, hosszú távú áramszerződés) keretén belül is a vállalatok rendelkezésére tudja bocsátani”. A vállalat révén a hazai vállalkozások nemcsak pénzt, hanem időt is spórolhatnak, hiszen a származási garanciával rendelkező zöld áramot kínáló cég az ügyfelek igényeire szabott egyedi ajánlatokat nyújt és mellette a szolgáltatóváltással járó adminisztrációs terheket is átvállalja – zárul a közlemény.

Címlapkép forrása: Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images