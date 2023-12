Új részleteket árult el a regionális áramtőzsde terveiről az Energiaügyi Minisztérium

Budapesti székhelyű lesz az a holding, amelybe a magyar, a szerb és a szlovén áramtőzsdét integrálják, és a közös regionális áramtőzsde már 2024-ben megkezdi működését – többek között ezeket is tartalmazza az Energiaügyi Minisztérium csütörtöki közleménye, amelyet a tegnap éjjel megjelent kormányhatározat alapján adtak ki.

A tárca közleménye emlékeztet rá, és egyúttal elárul egy új információt is, miszerint „az energiaügyi miniszter egy budapesti székhelyű holding-társaság megalapításához szükséges intézkedések megtételére kapott felhatalmazást 2024 végi határidővel”. Utalnak rá, ami a kormányhatározatból is kiderült, hogy a HUPX „a magyar, a szerb, a szlovén villamosenergia-ipari rendszerirányítók és az elszámolások technológiai hátterét biztosító EPEX SPOT közös tulajdonába kerül.” Egy másik mondat azt is érzékelteti, hogy a holding már jövőre elindul: „magyar-szerb-szlovén együttműködésben közös regionális villamos energia tőzsde kezdi meg működését 2024-ben”.

Azt is rögzítik, hogy mi a lépés egyik oka:

a nemzetközi folyamatokra – különösen az uniós szabályozási tervekre és a piaci konszolidációra – tekintettel a magyar áramtőzsde helyzetét megszilárdító stratégiai előrelépésre van szükség.

Azt is hozzáfűzik: „A kormány e megfontolásból a közép-európai és észak-balkáni térséget lefedő regionális tőzsdei együttműködés létrehozását célozta meg”.

Kiemelik, hogy „A regionális együttműködés révén biztosítható a HUPX-ben meglévő üzleti érték további növekedése. A Balkán-félsziget országaiban az energiaátmenetet támogató szolgáltatások építhetők ki a magyar vállalkozások számára kedvező piacbővítési lehetőségekkel.”

Emlékeztetnek rá, hogy a magyar HUPX 2010-es indulása óta a régió vezető áramtőzsdéjévé vált, amelynek platformján a belföldi fogyasztás 60-70 százalékát kitevő villamosenergia-kereskedelem zajlik. Ezek nyomán a HUPX a közép-kelet-európai és észak-balkáni térség kiemelkedő árjelző szereplőjévé vált. A tárca indoklása szerint a három szomszédos ország energetikai kapcsolatainak szorosabbra fűzése növeli a kereskedés hatékonyságát és jövedelmezőségét, magas technológiai színvonalú piaci szolgáltatások nyújtását alapozza meg, és megerősíti Magyarország energiaszuverenitását.

A közlemény említi azt is, hogy az országhatárokon átnyúló energiahálózati összeköttetések érdemben bővültek 2010 óta, és idén nyáron az utolsóként hiányzó földgáz interkonnektor megépítéséről is megállapodás született Szlovéniával. Az árampiacok még közvetlenebb összekapcsolása hozzájárul a regionális ellátásbiztonság megerősítéséhez, a versenyképes árkörnyezet biztosításához – zárul a közlemény.

