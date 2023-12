Elon Musk a Disney vezérének azonnali elbocsátását követeli

Elon Musk a Disney vezérigazgatójának azonnali elbocsátását követelte, válaszul a Disney azon döntésére, hogy leállítja a hirdetéseket a korábban Twitter néven ismert, ma már X-ként emlegetett platformon. Musk egy sor nyilvános nyilatkozatban fejezte ki nemtetszését a médiakonglomerátum ellen.

Walt Disney forog a sírjában amiatt, amit Bob tett a cégével

- írta Musk a médiaóriás elleni posztsorozatában.

Musk kritikája korábbi megjegyzéseit követi, miután az elmúlt hetekben antiszemita tartalmak miatt több nagyvállalat is beszüntette a reklámozást az X-en. Ezeket a vállalatokat Musk káromkodva küldte el melegebb éghajlatra.

Egyik legutóbbi bejegyzésében Musk Iger vezetői döntéseit kritizálta, összehasonlítva azokat néhány Disney-leányvállalat gyenge teljesítményével a mozikasszáknál. Azzal is vádolta a Disney-t, hogy más közösségi médiaplatformokon is hirdet, amelyek ellentmondásos tartalmakat engednek meg.

