Elon Musk nevethet a markába: botrányok hátán is nagyot nőtt az X

Több mint 10 millióan regisztráltak decemberben az X közösségi médiaplatformra, annak ellenére, hogy egyes nagy hirdetőnek számító ügyfeleik szüneteltették a reklámkampányaikat - számolt be a Reuters.

Az X közösségi médiaplatform (korábbi nevén Twitter) vezérigazgatója, Linda Yaccarino bejelentette, hogy decemberben több mint 10 millió új felhasználóval bővült a platform. A vállalat jellemzően nem hozza nyilvánosságra, hány felhasználója van, és most sem árultak el további részleteket arról, hogy a decemberi adatok hogyan viszonyulnak az átlagos regisztrációs arányokhoz, vagy hogy Yaccarino miért döntött úgy, hogy megosztja ezt a konkrét statisztikát. Júliusban a vállalat tulajdonosa, Elon Musk azt nyilatkozta, hogy az oldalnak 540 millió havi felhasználója van.

A felhasználói regisztrációk a vállalat számára kritikus időszakban ugrottak meg. A New York Times beszámolója szerint az X akár 75 millió dollárnyi reklámbevételt is elveszíthet az év végéig, mivel több nagy hirdető partnere is felfüggesztette a marketingkampányait a platformon. Nem hirdet jelenleg az X-en az Apple, a Disney, a Warner Bros Discovery, a Comcast, a Lions Gate Entertainment, a Paramount Global és az IBM. A novemberi döntésre azután került sor, hogy Musk támogatta egy felhasználó állítását, miszerint egyes zsidók gyűlöletet szítanak a fehérek ellen.

Ezt követően olaj volt a tűzre, hogy a Media Matters nevű nonporfit szervezet felfedezte, hogy a nácizmust népszerűsítő X posztok mellett nagyvállalatok reklámjai is megjelentek. Válaszul az X november végén rágalmazási pert indított a Media Matters ellen.

Címlapkép forrása: Getty Images