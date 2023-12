Új villanyautós pályázat jöhet februárban, járművenként 4 millió forintot is adhat az állam

Egy 25 millió forintos villanyautóba akár 4 milliót is adhat az állam a vállalkozásoknak egy új pályázat tervezete szerint – szúrta ki a hvg.hu

Már véleményezhető a Közúti elektromos jármű beszerzés támogatása vállalkozásoknak című pályázat, amely vállalkozásoknak nyújtana támogatást elektromos autók beszerzésére. A tervezetből az alábbi paraméterek derülnek ki:

az igénylést február 1-től 2024 március 31-ig lehet beadni, és 2026-ig kell megvenni a járművet,

összesen 30 milliárd forintot osztanak szét: 10,8 milliárd jut a budapesti régióba, 19,2 milliárd pedig az ország többi részébe,

mindenféle hazai vállalkozás pályázhat, kivéve az autókölcsönzők vagy -kereskedők (flottakezelők, gépjárműmegosztók – számukra külön pályázat lesz),

személygépkocsira, kisbuszra és kis haszongépjárműre lehet majd felhasználni

a támogatás alsó határa 2,8, felső határa 4 millió forint,

összesen 9375 pályázatot tudnak majd támogatni.

A támogatás mértékét a villanyautók teljesítménye és ára alapján határozzák majd meg, így a személygépkocsik esetében

a 41 kWh alatti, 11,5 millió forintnál kevesebbe kerülők esetében 2,8 millió,

a 41-59h kW között, legfeljebb 14 millió forintba kerülőknél 3,6 millió,

az 59h kW feletti, legfeljebb 20 millió forintos értékűeknél pedig 4 millió forint lehet a támogatási összeg.

Legutóbb 2021-ben volt hasonló pályázat, azóta a támogatható járművek beszerzési ára 15 millió forintról 20 millióra emelkedett, és eltörölték az 59 kW-os felső teljesítményhatárt is. Az új kiírás tervezetéből eltűnt a taxisoknak adott korábbi jelentős előny is, hiszen 2 évvel ezelőtt a taxisok közel háromszor akkora támogatáshoz juthattak, mint az egyszeri pályázók, ez most megváltozott.

Címlapkép forrása: Shutterstock