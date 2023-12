Olyan bírósági döntés született, ami durván megváltoztathatja az alkalmazásboltokat

Fontos ítéletet hozott hétfőn egy San Franciscó-i esküdtszék a Google és az Epic Games jogi vitájában, amely az Apple-re is potenciálisan hatással lehet. A döntés megkérdőjelezi a Google és az Apple által az alkalmazások területén elfogadott üzleti modellt, amely akár 30 százalékos jutalékot is kivet a szoftverfejlesztőkre, akiknek jellemzően korlátozott alternatíváik vannak az alkalmazásaik megjelentetésére más platformokon.

Az Epic már régóta kritikusan viszonyul ehhez a gyakorlathoz, és most sikerült meggyőznie egy szövetségi esküdtszéket arról, hogy a Google tisztességtelenül monopolhelyzetben működött. Ez az ügy várhatóan felgyorsítja az alkalmazásboltok szabályzatainak lazítását, amelyet a globális szabályozók és törvényhozók már eddig is sürgettek.

Az Epic vezérigazgatója, Tim Sweeney az ítéletet követő dominóhatásra számít.

A dominók innentől elkezdenek eldőlni, a 30 százalékos világ végét látjuk

Victory over Google! After 4 weeks of detailed court testimony, the California jury found against the Google Play monopoly on all counts. The Courts work on remedies will start in January. Thanks for everyones support and faith! Free Fortnite! https://t.co/ITm4YBHCus