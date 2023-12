Történelmi zárócsúcsot hozott az amerikai tőzsdén a Fed üzenete

Portfolio 2023. december 13. 22:20

Már a mai kamatdöntő ülésen is felmerült a vágás témája, jövőre pedig összességében 75 bázispontos vágás várható az eddig jelzett 50 bázispont helyett, ez a két Fed-üzenet pedig elég volt ahhoz, hogy az amerikai tőzsdéken elszabaduljanak a bikák és történelmi zárócsúcs alakuljon ki a Dow Jones esetén. A két másik vezető index pedig közel kétéves csúcsra ért. A dollár hanyatlott, a kockázati étvágy pedig erősítette a feltörekvő piaci devizák között a forintot is. A kamatvágás üzenete és a dollár esése az arany árfolyamának is jót tettek, hiszen 2%-kal ugrott.