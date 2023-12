Rekordbevétel az Opus Globalnál, emelkedik az árfolyam

Emelkedik az Opus Global részvényeinek árfolyama a ma reggel közzétett harmadik negyedéves gyorsjelentést követően. A holdingcég rekordbevételről számolt be az időszakra, miután a mezőgazdaság és élelmiszeripart kivéve mindegyik stratégiai szegmensében jelentős bevételnövekedést ért el, a költségek növekedése miatt azonban az EBITDA tekintetében gyengébben teljesített a vállalat. A pénzügyi eredmény viszont felfelé segítette az adózott eredményt, ami szintén kétszámjegyű növekedést mutatott.

Növekvő működési bevételről és adózott eredményről számolt be az Opus Global 2023 harmadik negyedévére az előző év azonos időszakához viszonyítva, viszont az EBITDA csökkent – derül ki a vállalat ma reggel közzétett gyorsjelentéséből.

A főbb eredménysorok negyedéves alakulása (mrd Ft) 3Q 22 3Q 23 változás (év/év) összes működési bevétel 147,4 185,8 26,1% EBITDA 24,9 23,7 -5,1% EBITDA-marzs 16,9% 12,7% -4,2pp adózott eredmény 12,4 14,5 17,6% teljes átfogó jövedelem 12,9 15,1 17,1% Forrás: Opus, Portfolio

Az év első kilenc hónapjának bevétele meghaladta az 500 milliárd forintot és új rekordot jelent, a nettó nyereség pedig a duplájára nőtt a bázisidőszakhoz képest. A cég közleménye szerint az eredmények azt mutatják, hogy jó úton járnak a belső szinergiák kihasználásával, és a külön iparágak erős védettséget adnak a nehéz külső körülmények közepette.

A főbb eredménysorok 9 havi alakulása (mrd Ft) 2022 9M 2023 9M változás (év/év) összes működési bevétel 352,1 510,7 45,0% EBITDA 52,0 65,7 26,2% EBITDA-marzs 14,8% 12,9% -1,9pp EBIT 23,9 31,8 33,1% EBIT-marzs 6,8% 6,2% -0,6pp adózott eredmény 14,0 30,7 119,3% teljes átfogó jövedelem 14,7 30,2 105,5% Forrás: Opus, Portfolio

„Már a számokban is erőteljesen megmutatkozik a költséghatékonysági intézkedések sora, amit az elmúlt időszakban végrehajtottunk” – mondta Lélfai Koppány, az Opus Global vezérigazgatója. „A vállalatcsoport megmutatta, hogy nehéz időszakokban is képes rendkívüli eredménynövekedésre. Ettől azonban még nem dőlhetünk hátra, tovább keressük a szinergia lehetőségeket” – emelte ki a cégvezető.

A főbb mérlegsorok változása az Opusnál (milliárd forint) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023. 09. változás Pénzeszközök 5,1 98,6 79,4 127,8 133,7 174,2 229,7 32% Hosszú lejáratú kötelezettségek 18,9 111,7 147,8 172,1 370,9 373,7 409,9 10% Rövid lejáratú kötelezettségek 14,2 184,6 210,9 160,4 204,2 325,6 314,4 -3% Saját tőke 15,0 280,4 287,6 227,6 314,5 343,3 342,2 0% Mérlegfőösszeg 48,1 576,7 646,2 560,1 889,5 1 042,6 1 066,6 2% Forrás: Opus, Portfolio

A csoport konszolidációs körébe az anyavállalattal együtt 2023. szeptember 30-án 36 társaság tartozik, a tevékenységi kör öt szegmensre oszlik:

Ipari termelés

Mezőgazdaság és Élelmiszeripar

Energetika

Turizmus

Vagyonkezelés.

A főbb számok

A harmadik negyedévben 26 százalékos bevételnövekedést ért el az Opus Global 2022 harmadik negyedévéhez képest, míg a 9 havi bevétel 45 százalékkal ugrott meg.

A negyedéves EBITDA viszont csökkent év/év alapon, 5 százalékos volt a visszaesés mértéke.

Az első három negyedévben emelkedett az EBITDA, viszont a bevételnél kisebb mértékű, 26 százalékos volt a növekedés mértéke. Ennek megfelelően mind negyedéves, mind 9 havi szinten romlott az EBITDA-marzs a bázisidőszakhoz képest: a július-szeptemberi időszakban 12,7 százalék, ami több mint 4 százalékpontos csökkenés, a január-szeptemberi időszakban pedig 12,9 százalékra rúgott, ami közel 2 százalékpontos visszaesés.

A működési költségek növekedése mögött elsősorban az infláció, az alapanyagok és az energiaárszint emelkedés áll – derül ki a negyedéves gyorsjelentésből. A pénzügyi műveletek eredménye jelentős javulást mutatott, a forint erősödésének köszönhetően a csoport cégeinek többsége kedvezőbb árfolyameredményt realizált, valamint a pénzeszközök és a kamatszint emelkedéséből eredő növekvő kamatbevétel is a pénzügyi műveletek eredményét növelte - közölte a cég.

A harmadik negyedéves adózott eredmény és a teljes átfogó jövedelem 17 százalékkal nőtt, míg az év első kilenc hónapjában több mint a kétszeresére emelkedett az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A szegmensek

A szegmensek közül a harmadik negyedévben nagymértékű, több mint 50 százalékos bevételnövekedésről számolt be az ipari termelési divízió, amely az építőipari és nehézipari vállalatokat foglalja magában, és bevétel alapján a cégcsoport legnagyobb szegmense. A gyorsjelentés szerint az ipari termelési üzletág növekedése elsősorban az építőipari ágazatnak köszönhető, annak ellenére, hogy az építőipar gyengélkedett. Megdrágultak az építési alapanyagok, és csökkenő mértékben, de még mindig jellemző az ellátási láncok akadozása, az alapanyaghiány. Jelentősen megdrágult finanszírozás, a hitelkamatok jelentős emelkedése fogta vissza az építőipar volumenét, de emellett számottevő tényező az állami beruházások visszafogása is. A szegmens cégei közül a Mészáros és Mészáros Zrt.-nél a közmű ágazat jelentős növekedést ért el.

A jelentős bevételnövekedés ellenére EBITDA-szinten több mint 9 százalékos visszaesésről számolt be az ipari termelési szegmens év/év alapon.

A négy nagy stratégiai üzletág közül egyedül a mezőgazdaság és élelmiszeripar nem tudott bevételnövekedést felmutatni a negyedévben, a működési bevétel több mint 23 százalékkal csökkent. Eredmény szintjén még komolyabb visszaesésről számolt be, a negyedéves EBITDA több mint 44 százalékkal esett vissza. A 2022-es év egésze csapadékhiánnyal telt, ez jelentősen visszavetette a szántóföldi kultúrák, a tavaszi, majd az őszi vetések növekedését is. A meglehetősen nehéz esztendő után a hazai mezőgazdaság 2023-ban jelentős változáson megy át, mert a növénytermesztést továbbra is sújtja – ugyan csökkenő trendű - a magas energiaár, az import miatt nyomott felvásárlási árak.

A turizmus szegmens erős teljesítményt mutatott, a működési bevétel 24 százalékkal, az EBITDA 20 százalékkal emelkedett, elsősorban a Hunguest Hotelsnek köszönhetően. Ami a működési környezetet illeti, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai alapján a három nyári hónap vendégszáma országosan 1%-kal van a tavaly nyári adat felett, a 2019-es adatokat pedig 6,3%-kal haladta meg. A külföldi vendégek száma 15%-os növekedést mutatott. A 17 millió nyári vendégéjszaka elérte a 2022-es adatot, míg a 2019-es rekordév forgalmához képest 3%-os többlet realizálódott. A beutazó turizmus trendjét a pandémia utáni helyreállás jellemzi, míg a belföldi utazási kedvet az infláció és a reáljövedelmek csökkenése gyengíti.

Az energetika szegmens bevétele több mint 36 százalékkal nőtt, míg EBITDA-ja 2 százalékkal emelkedett. Az Opus Csoport energetikai portfóliója ma az egyik legnagyobb földrajzi lefedettséggel rendelkező energetikai szolgáltató itthon. A szolgáltatási terület összesen Magyarország 40%-át fedi le: az Opus Tigáz hét megyében 1,27 millió felhasználót lát el gázzal, míg az Opus Titász hat megyében 780 ezer ügyfélnek szállít áramot.

Elszállt idén az árfolyam

Az Opus részvényei nagyot mentek idén, a nyáron indult ralinak köszönhetően idén 240 százalékot emelkedett az árfolyam. A szárnyalás egyik kiváltó oka volt, hogy a negyedévben saját részvény vásárlási programot indított az Opus Global, aminek keretein belül 2023. július 27-e és 2023. augusztus 30-a között 2,38 millió darab saját részvényt vásárolt a vállalat, összesen 686,6 milliárd forint értékben.

Ma reggel, a gyorsjelentést követően, 1,4 százalékos pluszban áll az Opus árfolyama, amivel felülteljesítő a magyar tőzsdén.

