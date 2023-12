Kiszáll a Yettelből a magyar állam

Eladja 25 százalékos Yettel-részesedését a magyar állam, a befolyó összegből a repülőtér megvásárlását finanszírozná - derül ki a gazdaságfejlesztési minisztérium közleményéből.

A Magyar Állam 100 százalékos tulajdonában álló Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. megállapodásokat kötött a Yettel Magyarország Zrt. és a Yettel Real Estate Hungary Zrt. 25 százalékos tulajdonrészének, valamint a CETIN Hungary Zrt. 20 százalékos tulajdonrészének értékesítéséről. A vevő a PPF-Csoporthoz tartozó TMT Hungary Holdco B.V. holland holdingtársaság.

Az ügylettel keletkező bevételt az állam a budapesti repülőtér visszavásárlásának finanszírozásához fogja felhasználni – derül ki a GFM közleményéből.

A magyar állam szerepvállalása a stratégiai jelentőséggel bíró telekommunikációs ágazatban – a Magyar Telekommal, valamint a Vodafone-nal kötött együttműködési megállapodás révén – a tranzakciót követően is megmarad, a Corvinus Zrt. pedig továbbra is 29,5 százalékos részesedéssel rendelkezik a piac vezető szereplői közé tartozó Vodafone Magyarországban – olvasható a közleményben.

A Yettel ügyfeleit a tulajdonosi struktúra változása közvetlenül nem érinti, a lakossági és az üzleti ügyfelek a társaság szolgáltatásait a továbbiakban is változatlan formában vehetik igénybe.

A 25 százalékos Yettel-részesedés márciusban került a magyar államhoz, amikor a 4iG (pontosabban leányvállalata, az Antenna Hungária) Vodafone-részesedésre cserélte a Yettel-részesedését. Egy másik tulajdonosváltás is a levegőben lóg a Yettelnél, egy augusztusi részvény adásvételi szerződés értelmében az Emirates Telecommunications Group 50% plusz egy részvényt szerezne a PPF Telecom Groupban, amivel a Yettel fő tulajdonosa lehet az arab távközlési cég. November végén már be is érkezett egy összefonódási kérelem a GVH-hoz.

Mint ismeretes, a magyar állam többek között a nem stratégiai eszközök értékesítésével finanszírozza a budapesti reptér megvásárlását, amely a tervek szerint hamarosan zárulhat. Az elmúlt két hónapban a magyar állam eladta Erste-részesedését, 87,5 milliárd forintért, valamint az eddigi 45 százalékról 10 százalékra csökkentette tulajdonrészét az állam a Vienna Insurance Group biztosítócsoport a magyarországi üzletágában, vagyis az Alfa és az Union biztosítókban, és eladósorban van a Posta Biztosító is. bár a GFM nem erősítette meg, de ezek a tranzakciók is a reptér visszavásárlását szolgálhatják.

