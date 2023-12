Megalakult a tőzsdei szupercsapat, ami mindent vitt idén

A köztudatban úgy él a tőzsdei kereskedés, mint egy bonyolult, stresszes sport, ami közben a tréderek naphosszat a bámulják a grafikonokat. Ha valaki egy tuti befektetést ajánl, akkor egyből elkezdünk gyanakodni. Pedig idén volt egy ilyen, a Csodálatos Hetes néven ismert big tech részvénycsoport dominálta az amerikai részvénypiacot. A nagy kérdés persze mindig az, hogy mi várható a jövőben.

Hét részvény, mind fölött

Amikor arról beszélünk, hogy éppen jó, rossz, vagy semleges hangulat van a világ tőzsdéin, akkor elsősorban arra szoktunk referálni, hogy merre mennek a vezető részvényindexek. A tőzsdék a jövőt árazzák, tehát az árfolyamok jellemzően a gazdaság és az egyedi vállalatok kilátásaival kapcsolatos várakozásokat tükrözik. Ha azt mondjuk, hogy a világ legszélesebb körben figyelt részvényindexe, az amerikai S&P 500 emelkedett idén több mint 22 százalékot, akkor az idei évre visszagondolva azt mondhatnánk, hogy a csökkenő infláció és a kamatvárakozások alakulása pozitívan hatott a piacra, ennek köszönhetően a legtöbb vállalat részvényei jól teljesítettek. Ez azonban nem is lehetne távolabb az igazságtól.

Időről időre a tőzsdei szakzsargonban megjelennek olyan fantázianevek, mint a FANG, a FAANG, a FAAMNG, vagy a MAMAA, amelyek részvények egy csoportját jelölik. Az idei évben a Csodálatos Hetes (Magnificent Seven) elnevezés született meg, a Bank of America elemzője, Michael Hartnett jóvoltából. A Csodálatos Hetes egyébként nem sokban különbözik a FAAMNG csoporttól, és továbbra is megacap technológiai vállalatokról van szó, csupán az N betű helyét a Netflixtől átvette az Nvidia és pluszban megjelent még a Tesla. A csoportba így az Alphabet, az Amazon, az Apple, a Microsoft, a Meta Platforms, az Nvidia, és a Tesla tartozik.

Ezeknél nem volt idén fontosabb részvény, hiszen az amerikai tőzsdékre gyakorolt hatásukon keresztül a világ részvénypiacait is befolyásolták.

Az amerikai piac a méretéből adódóan továbbra is meghatározza a globális kereskedés hangulatát, vagyis azok a részvények, amelyek a képesek megmozgatni az amerikai piacot, a világ tőzsdéire is hatással vannak.

De pontosan milyen piacmozgatós hatásokról van itt szó? Hogy néhány számmal is érzékeltessük a Csodálatos Hetes hatását:

A Csodálatos Hetes teszi ki az S&P 500 teljes piaci kapitalizációjának durván 30 százalékát.

Ezen részvények árfolyama átlagban 75 százalékot emelkedett idén.

A többi 493 részvény árfolyama mindössze 12 százalékkal került feljebb.

Ezekből a számokból elég egyértelműen látszik, hogy miről is van szó: mindössze hét részvény masszív hatást gyakorolt a világ tőzsdéire. A Goldman Sachs szerint a 30 százalékos, piaci kapitalizációból való részarány közelíti az eddigi legmagasabb szintet bármelyik hét részvény esetében az index története során.

Van itt viszont még egy durva szám. Az MSCI All Country World Indexen belül - amely a globális részvénypiac mintegy 85 százalékát fedi le - a Csodálatos Hetes együttes súlya nagyobb, mint a japán, francia, kínai és brit részvényeké.

Mi áll a rali mögött?

Felmerül a kérdés, hogy miért pont ezek a részvények váltak a Csodálatos Hetessé. Ha ránézünk a csoportra, egyből szembe tűnik, hogy kizárólag nagy kapitalizációjú technológiai cégekről van szó (bár a Tesla esetében lehetne erről vitatkozni). Ezek csúnyán megszenvedték a Fed kamatemeléseinek hatását tavaly, az árfolyamuk átlagban 40 százalékot zuhant, hiszen a nagy növekedési várakozásokat magas kamatok mellett kellett diszkontálni, így jelenértéken csökkenő vállalati értéket kapunk, ráadásul az emelkedő kamatok hirtelen versenyképessé tették a kevésbé kockázatos eszközöket, például az állampapírokat.

A tavaly év vége, illetve az idei év eleje azonban fordulópontot jelentett több szempontból is: elkezdett jelentősen csökkeni az amerikai infláció, ami miatt a befektetők már hamar kamatvágásra spekuláltak (bár ezt végül az év végén lengette be a Fed), miközben a gazdasági adatok erősek maradtak, ami fűtötte a puha landolással kapcsolatos várakozásokat; ezzel párhuzamosan berobbant a ChatGPT, ami miatt egyből elindult a találgatás, hogy melyik cégek lehetnek a mesterséges intelligencia nagy nyertesei – történetesen a Csodálatos Hetes. Közülük is az eddigi legnagyobb nyertes az Nvidia, amelynél nemcsak jövőbeli várható növekedésről van szó, hanem a rendelésállomány felrobbanásáról és kézzel fogható tényszámokról, amit az részvényárfolyam is szépen lekövetett, durván 235 százalékot ralizott idén a jegyzés.

Persze azt sem lehet elvenni ezektől a cégektől, hogy nagyon jól tudják hozni azt, amit a befektetők elvárnak: a profitnövekedést. Ráadásul a bizonytalan gazdasági környezetben (mint idén például a puha vs. kemény landolás vitával) felértékelődnek az olyan vállalatok, amelyek stabil növekedést tudnak elérni, erős a mérlegük, és vezető piaci pozícióval rendelkeznek. Egy érdekes szám ehhez kapcsolódóan, hogy az idei évre az elemzők az S&P 500 vállalatainak 0,7 százalékos profitnövekedését várják az előző évhez képest,

míg a Csodálatos Hetes nélkül 4 százalékos profitcsökkenésre lenne kilátás.

Ez a profitnövekedés annak is betudható, hogy a nagy tech cégek monumentális készpénzállománya mintegy "profitpárnaként" funkcionált, amelyen az emelkedő kamatok miatt komoly pénzügyi bevételt tudtak elérni.

Hova tovább innen?

Alapvetően két elképzelés létezik azzal kapcsolatban, hogy ki és mire számít a Csodálatos Hetes dominanciáját illetően. Az egyik azt vallja, hogy ilyen magas piaci koncentráció nem tarthat örökké és egy idő után vissza kell térni a historikus átlaghoz. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a befektetők elkezdik venni a lemaradó, kisebb kapitalizációjú részvényeket. Olyan szektorokra kell itt gondolni, mint az iparvállalatok, az alapanyaggyártók és a szállítmányozási szektor, amelyek számára kedvező lehet a dollár gyengülése és a csökkenő kamatok.

Az előző megközelítésnek mindenképpen van alapja, de nem jelenti közvetlenül azt, hogy a Csodálatos Hetes alulteljesítővé válna. Ha a historikus adatokat megnézzük, akkor nagyrészt arra jutunk, hogy ezek a részvények jellemzően évről évre az fő indexeket meghaladó hozamokat tudnak nyújtani. Ráadásul a kamatvágások jövő év indulása a Csodálatos Hetesnek is kedvező lesz. Inkább az tűnik ilyen szempontból reális forgatókönyvnek, hogy az idei teljesítményükhöz képest lehetnek alulteljesítők. A várakozások jelentős részét beárazták ezeknek a részvényekenek az árfolyamába, innentől kezdve az lesz a nagyobb kérdés, hogy például a mesterséges intelligenciához kapcsolódóan milyen innovációkat és tényszámokat tudnak felmutatni a cégek.

Emellett kollektív várakozásokat megfogalmazni a csoportra elhamarkodott lenne. Szinte mindig van egy csoportnyi kiemelkedő teljesítményt nyújtó részvény, amely vezeti a piacokat, de a technológia szektort dinamikus trendváltozások jellemzik, ami bizonyos mértékben tetten érhető a FAANG, majd MAMAA, majd pedig Csodálatos Hetes néven nevezett csoport összetételén. Ez alapján az sem kizárható, jövő ilyenkor már más cégekre fogunk hivatkozni, amikor Csodálatos Hetesről beszélünk - ha egyáltalán ez lesz a neve.

Címlapkép forrása: Getty Images