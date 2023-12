Bemutatták a Xiaomi első elektromos autóját, a kínai cég a világ legnagyobbjai közé lőné magát

Hivatalosan is bemutatta a Xiaomi a mobilgyártó első elektromos autóját, az eseményen a vállalat vezérigazgatója azt is bejelentette, hogy a kínai cég a világ 5 legnagyobb autógyártója közé akar bekerülni.

A Xiaomit leginkább a mobiltelefonjairól ismert, a kínai vállalat mostanra a Samsung, az Apple és az Oppo mögött közel 14 százalékos globális piaci részesedéssel (idei harmadik negyedév) a világ negyedik legnagyobb mobilgyártója.

A vállalat az elmúlt években fokozatosan bővítette a termékportfólióját, számtalan háztartási gépet és mobilitási eszközt is gyárt, most pedig egy új piacra lép be, elektromos autókat fog értékesíteni.

A cég első elektromos autóját, az SU7 nevű szedánt ma mutatták be. A pekingi bemutató eseményen Lei Jun, a vállalat vezérigazgatója azt mondta, hogy a Xiaomi autóinak autonóm vezetési képességei az iparág élvonalába tartoznak majd. Ez lehet majd az egyik különlegessége a Xiaomi autóinak, hogy a vállalat szállítja az operációs rendszert (HyperOS) és az önvezető szoftvert is az autókhoz.

A Xiaomi márkájú autókat a kínai állami tulajdonú BAIC autógyártó egyik egysége fogja gyártani egy évi 200 ezer darabos kapacitású pekingi gyárban.

A Xiaomi nem kis ambíciókkal vág neki az elektromos autók eladásának, Lei Jun az eseményen bejelentette, hogy

a következő 15-20 évben keményen dolgozva a világ 5 legnagyobb autógyártója közé fogunk kerülni, és arra törekszünk, hogy Kína teljes autóiparát felemeljük.

A vállalat azt tervezi, hogy egy évtized alatt 10 milliárd dollárt költ autóipari fejlesztésekbe.

Arról, hogy hogyan alakul át a világ autógyártása, hol van ebben a hagyományos, európai és amerikai gyártók, valamint az új, kínai autós cégek helye, itt írtunk részletesebben, arról pedig, hogy jönnek az új, iparágon kívülről érkező belépők, és kik lehetnek az autóipari átalakulás nyertesei és vesztesei, itt olvashatnak.

