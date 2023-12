Hatalmas deal az Indotek és a Diófa között

Az Indotek-Investments Alapkezelő Zrt. átruházza a Gordiusz Magántőkealap kezelését a Diófa Alapkezelő Zrt.-re, ezzel a Diófához kerül a magántőkealap által birtokolt belgrádi irodaportfólió is – jelentette be pénteken a piacvezető befektetéskezelő cégcsoport. Az Indotek Group közölte, hogy a portfólió átrendezése nyomán felszabaduló forrásokat hazai és nemzetközi akvizíciók finanszírozására fordítja. A társaság mai bejelentése szerint az év végén megvásárolta a „Vörösmarty 1” bevásárlóközpont jelentős részét. A Diófa Alapkezelő közleménye szerint a Gordiusz Magántőkealap a közvetett tulajdonosa – többek között − 11 belgrádi irodaépületet birtokló és üzemeltető hat szerb vállalatnak. A minőségi, „A” kategóriás irodaházak 5 üzleti parkban, a szerb főváros közkedvelt Újbelgrád városrészében találthatóak.

Az Indotek-Investments Alapkezelő Zrt. és a Diófa Alapkezelő Zrt. között létrejött megállapodás eredményeként a Diófához kerül a Gordiusz Magántőkealap tulajdonában lévő öt, a szerb főváros Újbelgrád kerületében elhelyezkedő irodapark, amelyet 2021-ben, 267,6 millió euróért vásárolt meg az Indotek Group a varsói központú Globe Trade Center (GTC) SA-tól. A megállapodásnak nem része a korábban ugyancsak a Gordiusz Magántőkealap portfóliójának részét képező, négy irodakomplexumból álló lengyelországi ingatlanportfolió, amely továbbra is az Indotek Group kezelésében marad.

A csoport elkötelezett a lengyel piacon való aktív jelenlét és növekedés mellett, és további beruházásokat tervez, hogy megerősítse pozícióit és tovább bővítse lengyel porfólióját

– jelentette be a Jellinek Dániel tulajdonában lévő Indotek. A felek a tranzakció összegét nem hozták nyilvánosságra, de az Indotek Group közölte, hogy a portfólió átstrukturálásából származó forrásokat hazai, illetve közép- és dél-európai piacain tervezett ingatlan- és magántőke- tranzakciók finanszírozására fordítja – közölte az Indotek. A Portfolio becslése szerint a 2021-es 267,6 millió eurót számottevően meghaladó összegű volt a tranzakció, köszönhetően a belgrádi ingatlanpiacon látott pozitív folyamtoknak és a jelentős mértékű átstrukturálásnak.

A szerb ingatlan- és irodapiacra az orosz-ukrán háború pozitív hatással járt. A szerb piacról elmondható, hogy számos európai ország ingatlanpiacával ellentétben (ahol lassulás és áresés alakult ki) az ingatlanárak szintje erőteljesen nőtt 2022-ben. A kereslet az idei évben is erős maradt, miután egye többen vállalnak munkát az országban. Az FDI-beáramlás továbbra is erős az ipari, a raktárépítés, az irodaépítés és a lakásépítés terén is.

Szerbiában az Indotek klasszikus reorganizációs munkát végzett. A korábban számottevő üresedési rátával küzdő házakból stabil, erős cash flowt termelő irodákat hozott létre. Elmondható, hogy olyan termék került a Tiborcz István tulajdonában álló Diófa Alapkezelőhöz, amely az intézményi befektetők számára is vonzó lehet. Az üzlet további előnye a Diófa számára, hogy az alapkezelő meg tudott jelenni egy nagyos perspektivikus európai piacon. Összességében tehát mind az eladó, mind a vevő jól járt, hiszen a Diófa stabil bevételtermelő képességgel rendelkező portfólióra tett szert, miközben az Indotek az eladásból származó bevételt további terjeszkedésre fordíthatja. Információink szerint az Indotek a befolyó összeg nagyobb részét további lengyelországi terjeszkedésre fordítja.

A Diófa Alapkezelő Zrt. jelentős szakmai tapasztalattal rendelkezik az ingatlan- és értékpapír-befektetések területén. Az Alapkezelő ingatlanalapjaiban kezelt vagyon értéke meghaladja a 300 milliárd forintot - írja a Diófa.

Az Indotek Groupnak közleményük szerint jelenleg 12 európai piacon vannak számottevő ingatlanérdekeltségei. Idén ősszel újabb, sienai bevásárlóközponttal bővítette kiskerportfólióját, és továbbiak kapcsán is előrehaladott tárgyalásokat folytat Olaszországban. Ez év ez év májusában Barcelonában és Valenciában vásárolt üzletközpontokat, júliusban pedig a Costa Braván szerezte meg hetedik ibériai szállodáját, amellyel a csoport már több, mint 1500 szobát tulajdonol.

Az Indotek Group egyik legnagyobb idei üzlete a hazai Auchan hipermarketlánc 47 százalékos tulajdonrészének, illetve korzó üzleteinek 100%-os megvásárlása, amelyek lezárására várhatóan 2024 első negyedévében kerül sor. Az Auchan akvizíció célja a Lidl és a Spar után a harmadik legnagyobb forgalmú piaci szereplővé fejleszteni a hipermarketláncot.

Az idei tranzakciók sorozatában utolsóként az Indotek ugyancsak bejelentette, hogy megvásárolja a Budapest legfrekventáltabb helyén található „Vörösmarty 1” társasház kiskereskedelmi egységeit, valamint az azokhoz tartozó mélygarázsokat, és ezzel a ház többségi tulajdonjogát is megszerzi. Az év végi megállapodás szerint az Indotek Group 6200 négyzetméternyi üzlethelyiséget, kapcsolódó raktárhelyiségeket, illetve mintegy 200 parkolót vásárol meg. A vállalat célja, hogy a 100%-os bérlői kihasználtsági szint fenntartásával, és vásárlók igényeit maximálisan kiszolgáló bérlői mix fenntartásával a prémium szegmensben is megerősítse a hazai kereskedelmi ingatlanpiacon betöltött vezető szerepét.

A belváros egyik emblematikus bevásárlóutcájában található ingatlanban 50%-os részesedést szerezne egy, a Diófa által kezelt befektetési alap – a lehetséges üzletről a két társaság tárgyalásokat folytat – zárul az Indotek közleménye.

