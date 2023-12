Óriási büntetéstől menekülhetett meg a Google

Kiegyezett a Google az 5 milliárd dolláros perben, amely azzal vádolta az online keresőóriást, hogy titokban nyomon követte a felhasználók internethasználatát, még privát böngészési módban is.

A Google megegyezett a per rendezésébe, amely szerint titokban nyomon követte több millió olyan személy online tevékenységét, akik azt hitték, hogy privát böngészést folytatnak. A felperesek azzal vádolták a Google-t, hogy lehetővé tették tevékenységeik nyomon követését még akkor is, amikor aktiválták a Google Chrome böngésző "inkognitó" üzemmódját, vagy más böngészőket "privát" böngészési módba állítottak. Azzal érveltek, hogy ez a Google-t "ellenőrizhetetlen információhalmazzá" változtatta, lehetővé téve a vállalat számára, hogy betekintést nyerjen társadalmi köreikbe, hobbijaikba, kedvenc ételeikbe, vásárlási szokásaikba, sőt, még az online keresett "potenciálisan kínos dolgokba" is.

A pert 2020-ban indították el, és a Google-felhasználók "millióit" képviseli 2016. június 1-től kezdődően. Felhasználónként legalább 5000 dolláros kártérítést követelt a szövetségi lehallgatási és a kaliforniai adatvédelmi törvények állítólagos megsértése miatt.

A per eredetileg legalább 5 milliárd dollárt követelt.

A megegyezés feltételei továbbra sem nyilvánosak, a hivatalos egyezséget várhatóan 2024. február 24-ig nyújtják be bírósági jóváhagyásra. A megálapodásról a bejelentést Yvonne Gonzalez Rogers amerikai kerületi bíró tette a kaliforniai Oaklandben, aki elhalasztotta a 2024. február 5-re tervezett tárgyalást a javasolt csoportos kereset ügyében, miután kiderült, hogy a Google és a fogyasztók ügyvédei megállapodtak az előzetes egyezségről.

Augusztusban Rogers bíró elutasította a Google azon kísérletét, hogy a pert elutasítsák. Kijelentette, hogy nem világos, hogy a Google jogilag vállalta-e, hogy nem gyűjt felhasználói adatokat a privát böngészési munkamenetek során. A bíró a Google adatvédelmi szabályzatára és a vállalat egyéb nyilatkozataira hivatkozott, amelyek az adatgyűjtési gyakorlat korlátozására utalnak.

