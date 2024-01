Egyre gyakoribb a szélsőséges időjárás Magyarországon, és ez várhatóan nem is fog javulni

Az elmúlt években egyre gyakrabban szembesülhetünk szélsőséges időjárási eseményekkel és az ezek által okozott károkkal: az előző évekhez hasonlóan tavaly is komoly viharok sújtották hazánkat, melynek eredményeként a Generali 2023 január-december közepe között több, mint 58 000 lakás és társasházzal kapcsolatos elemi kárbejelentést kapott – mely az elmúlt három év adatait tekintve rekordnak számít - derül ki a biztosítótársaság közleményéből.

Az egyre kiszámíthatatlanabb időjárás a biztosításokra is rányomja a bélyegét, 2023-ban már a mindennapi életünkre is hatással voltak a szélsőséges időjárási jelenségek, például a november végi hó, az árvíz, vagy a felhőszakadás - írják a közleményben. Emellett a klímaváltozás következtében a Dunántúlon például akár nyolc nappal is megnövekedhet az éves extrém szeles napok száma.

Ezen körülmények következtében a társadalom nagy része egyre inkább tart az esetleges elemi károktól, melynek hatására a korábbinál sokkal fontosabbnak gondolják a vagyontárgyak megóvását, biztosítását. A Generali 2023-as őszi, reprezentatív kutatásából kiderült, hogy

a 18-65 éves hazai lakosság 49%-a gazdasági változás és az infláció után a klímaváltozást, valamint az extrém időjárási körülményeket tartja a legnagyobb jövőbeli fenyegetésnek.

A megkérdezettek 68%-a rendelkezik jelenleg lakásbiztosítással, míg a teljes lakásállomány tekintetében hazánkban 75% körüli ez az arány.

A társasághoz már 2023 első – általában nyugodtabbnak mondható – három hónapjában kiemelkedően sok elemi kárbejelentés érkezett: januárban 3800, márciusban pedig több, mint 4200. A február 4-én országszerte pusztító szélvihart követően például, kevesebb, mint 48 óra alatt közel 2500-an keresték meg a biztosító társaságot: ezek értéke a vállalat becslése szerint mintegy 350 millió forint volt.

A nyári hónapok meteorológiai jelenségei is radikálisan megváltoztak az elmúlt években. A változatlanul meleg napokat felváltotta a kiszámíthatatlan, forró, de mindeközben viharos nyár, melynek következtében a biztosító tavaly augusztusban kapta a legtöbb szélsőséges időjárási jelenség okozta kárbejelentést, szám szerint több mint 15 ezret.

A vállalat 2023. december közepén készült adataiból az is kiderült, hogy az előző évekhez képest tavaly is az országszerte pusztító viharok következtében érkezett a legtöbb bejelentés – több, mint 37.000 db., melynek átlagos kártérítési összege 100 ezer forint fölött alakult. Azonban a jégverés (több, mint 1800 db bejelentés), a villámcsapás és annak másodlagos hatásai (közel 5800 bejelentés), valamint a felhőszakadás (több, mint 3000 db bejelentés) is jelentős károkat okozott országszerte. Árvizekből sem volt hiány a tavalyi évben, közel 45 bejelentés érkezett ennek kapcsán.

Címlapkép forrása: Getty Images