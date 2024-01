Komoly botrányokra készülhet a nyugati közélet: nyilvánosságra hozzák Jeffrey Epstein listáját

A Reuters számolt be arról, hogy az amerikai bíróság nyilvánosságra hozza több tucat ember nevét, akik kapcsolatban állnak az elhunyt Jeffrey Epstein pénzemberrel szexkereskedelemmel kapcsolatos ügyében.

Egy amerikai bíróság nyilvánosságra hozza a néhai Jeffrey Epstein pénzemberhez köthető személyek személyazonosságait. A fejlemény fényt deríthet a szexkereskedelemmel kapcsolatos műveletek új aspektusaira. Epstein, aki kapcsolatban állt Wall Street-i mogulokkal, királyi családokkal és hírességekkel, 2008-ban bűnösnek vallotta magát kiskorúak prostitúcióra való felkérésében.

2019-ben, 66 évesen öngyilkosságot követett el, miközben szövetségi szexkereskedelemmel kapcsolatos vádakkal nézett szembe.

Epsteint több nő is azzal vádolta, hogy szexuális szolgáltatások nyújtására kényszerítette őket neki és vendégeinek karibi magánszigetén, valamint New York-i, floridai és új-mexikói rezidenciáin. A Virginia Giuffre által benyújtott kereset több mint 150 embert említ, akiknek a nevét évek óta titkosították, de most várhatóan nyilvánosságra hozzák.

Loretta Preska amerikai kerületi bíró írásos végzésében kijelentette, hogy az ügyben érintett ügyvédek „még a mai nap folyamán” megkezdik a felbontott iratok benyújtását. Ezek közül több mint 50 nevet már nyilvánosságra hoztak. Epsteinnel kapcsolatban állt több személy, köztük a brit András herceg és Jes Staley, a Barclays korábbi vezérigazgatója, akiknek igencsak rossz hírnevük lett a kapcsolat miatt. A JPMorgan Chase és a Deutsche Bank, ahol Staley is dolgozott, 365 millió dolláros kártérítést fizetett a vádak miatt, amelyek szerint figyelmen kívül hagyták egykori ügyfelük tiltott tevékenységét.

András herceg, aki elvesztette a legtöbb királyi címét, azok között van, akikről várhatóan említést tesznek a nem titkosított dokumentumokban.

Az ABC News értesülései szerint Bill Clinton volt amerikai elnököt is megnevezik; Epstein volt pilótája azt vallotta, hogy Clinton többször repült Epstein gépén.

Clintont azonban nem vádolták meg semmilyen visszaéléssel, és tagadja, hogy tudott volna Epstein szexuális bűncselekményeiről. Egy másik lehetséges név Jean-Luc Brunel modellügynök, aki 2022-ben hunyt el Franciaországban, miután szexuális vádakkal letartóztatták. A további, valószínűleg nyilvánosságra kerülő nevek között szerepelnek Epstein egykori alkalmazottai és több olyan személy, akiket Epsteinnel való kapcsolatuk miatt pereltek be.

Az ügyben eljáró Preska bíró a múlt hónapban úgy döntött, hogy nincs jogalap arra, hogy a Giuffre perében szereplő legtöbb nevet bizalmasan kezeljék. Hozzátette azonban, hogy néhány név bizalmas marad, köztük azoké, akik kiskorúak voltak, amikor Epstein szexuális visszaélést követett el velük szemben.

Címlapkép forrása: Joe Schildhorn/Patrick McMullan via Getty Images