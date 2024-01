Rossz évet zárnak a használtautó-kereskedők: jelentősen csökkentek az eladások

Közzétette a használtautó-kereskedelemről szóló éves adatait a DataHouse, amely szerint tavaly összesen 105 662 import használt személyautó kapott hazai rendszámot – írja közleményében a JóAutók.hu. Ez összesen 16,2 százalékos csökkenést jelent a 2022-es eladásokhoz képest.

2023-ban hosszú idő után először fordult elő, hogy több új autót (107 720 járművet) hoztak forgalomba Magyarországon, mint használtat. Annak ellenére fordult meg a trend Magyarországon, hogy az új autók piacán is visszaesést lehetett tapasztalni. A csökkenés mértéke viszont jóval nagyobb volt a használtautó-piacon, ahol a 16,2 százalékos visszaesés hatására a Covid-lezárások alatti szintekre estek az eladások. Különösen decemberben volt szembetűnő az alacsony eladások száma, akkor mindössze 7145 járművet értékesítettek a használtautó-piacon.

A frissen publikált adatokkal kapcsolatban Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója is megszólalt:

A tavalyi reálbércsökkenés miatt kialakult átmeneti keresleti sokk az autópiacokon belül elsősorban a használtautó-import szegmensét érintette. A belföldi adásvételek száma ugyanis hozta a 2022-es szintet, és az újautó-értékesítésben is csupán 3,4 százalékos volt a visszaesés az előző évhez képest.

Hozzátette azt is, hogy az okok a nyugati használtautó-kereskedelem fellendülésében is keresendőek. Tavaly külföldön is megnövekedett a kereslet a használt járművek iránt, ami miatt az árak is felfelé mozdultak el. Halász elmondta, hogy itthon is óvatosabban kezdtek vásárolni a vevők, többen fordultak a megbízhatóbb előélettel rendelkező új autók felé.

A közleményből az is kiderül, hogy mi volt a vásárlók preferenciája 2023-ban a márkákat illetően. A behozott autók listáját hagyományosan a Volkswagen vezeti, ez tavaly sem változott (13 százalék). A második helyről azonban a Ford (9%) 2023-ban leszorította az Opelt (8,8%). Az Audi (6,9%) negyedik helye változatlan, ugyanakkor a következő helyeken szintén helycsere történt: a Mercedes (6%) a nyolcadik helyről az ötödikre ugrott, megelőzte a BMW-t (5,6%), a Toyotát (5,1%) és a Hyundai-t (4,5%) is.

A várakozások szerint a használtautó-kereskedelem jövőre már fokozatos fellendülésre számíthat, amelyet a piac megerősödésével magyaráznak.

Címlapkép forrása: Liam McBurney/PA Images via Getty Images