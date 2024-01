Végleg búcsúzik a Windows egyik népszerű alkalmazása

A Microsoft kivezeti a WordPad appot, a népszerű alapszintű szövegszerkesztő közel 3 évtizedig volt a Windows egyik automatikusan telepített alkalmazása. A Windows 11 26020-as verziója már nem tartalmazza az alkalmazást, később egy frissítés fogja törölni a rendszerekből, és nem is lesz újratelepíthető az alkalmazás.

Azt már eddig is tudtuk, hogy a WordPadot kivezeti a Microsoft, most már azt is megtudtuk, hogy a Windows 11 26020-as számú (egyelőre csak előzetesen kiadott) verziójában nem lesz már benne a mintegy 3 évtizedet megélt app.

Ettől a verziótól kezdve a WordPad alkalmazás nem települ többé az operációs rendszer telepítése után. Egy jövőbeli frissítés során a WordPad eltávolításra kerül a Windos rendszerekből és nem lesz újratelepíthető. A WordPad egy elavult Windows funkció

- írta január 3-án a Windows 11 új verzióját előzetesen bemutató hivatalos blog.

A Windows 95 megjelenése óta - vagyis 1995-től - automatikusan települt a WordPad a Windows rendszerekre, és a felhasználók számára egy alapvető, az operációs rendszerbe integrált szövegszerkesztőt és dokumentumszerkesztőt biztosított eddig. A vállalat most a fizetős Word használatát javasolja, vagy a Notepadet.

A WordPadet többé nem frissítjük, és a Windows egy jövőbeli kiadásában eltávolítjuk

- írta tavaly szeptemberben a Microsoft egy közleményben.

