Már szinte biztos, hogy új ország vált a világ legnagyobb autóexportőrévé

A globális autóipar szempontjából jelentős fejlemény, hogy Kína tengerentúli autóeladásai tavaly soha nem látott csúcsot értek el, és ezzel a nemzet a küszöbön áll,

hogy megelőzze Japánt a világ vezető autóexportőreként.

A növekedést nagyrészt a hagyományos benzinüzemű járművek táplálták, a keresleti oldalon pedig különösen Oroszországnak jutott jelentős szerep.

A China Passenger Car Association (CPCA) tájékoztatása szerint a kínai gyártók kihasználták a lehetőséget, hogy a nyugati autógyártók kivonultak Oroszországból a háború kirobbanása után. A szövetség jelentése szerint a kínai autóeladások Oroszországban legalább ötszörösére ugrottak a 2022-ben eladott 160 ezer járműhöz képest.

A szövetség keddi adatai szerint tavaly mintegy 5,26 millió Kínában gyártott járművet értékesítettek nemzetközi szinten. Ez a szám az előrejelzések szerint csaknem egymillió darabbal meghaladja a japán autóexportot. Japán a hivatalos statisztikák szerint 2023 első 11 hónapjában valamivel kevesebb mint négymillió járművet exportált.

A kínai autógyártók sikerrel exportálnak benzinüzemű autókat olyan piacokra, mint Oroszország és Mexikó, ahol továbbra is nagy a kereslet az ilyen modellek iránt. Ez a stratégia előnyös volt azon vállalatok számára, amelyek lassabban álltak át az elektromos járművek gyártására, és amelyek hazai üzemeikben kapacitásfelesleggel küzdenek.

A főbb autópiacok körében egyre nagyobb aggodalomra ad okot a kínai járművek beáramlása, amely részben a Kínán belüli túltermelésből ered. Az Egyesült Államok meredek vámokkal hatékonyan korlátozta a kínai importot, míg az Európai Unió szabályozó hatóságai szeptemberben szubvenciós vizsgálatot indítottak a Kínából származó olcsó elektromos járművek ellen - ezt a lépést Peking protekcionista lépésként bírálta.

A kihívások ellenére Kína készen áll arra, hogy növelje az elektromos és hibrid járművek exportját, miután tavaly megugrottak a tengerentúli szállítások. Mindezt úgy, hogy a kínai belföldi EV-piac növekedése lelassult, miután a vásárlóknak nyújtott kormányzati támogatásokat csökkentették.

A Kínában működő globális autógyártók emellett a helyben gyártott járművek exportját is vizsgálják. A Volkswagen bejelentette, hogy idén először fog Kínából más országba szállítani, így tervek szerint akár 60 000 Kínában gyártott Cupra Tavascan EV kupé is érkezhet Európába. A Ford arról számolt be, hogy a kínai EV-gyártók által támasztott verseny közepette tavaly 100 000 darabra bővítette Kínából történő exportját.

Kína teljes személygépkocsi-értékesítése - mind belföldön, mind külföldön - tavaly rekordmagas, 25,5 millió darab volt a CPCA adatai szerint. A lassulás ellenére az elektromos járművek értékesítése jelentősen hozzájárult ehhez a növekedéshez.

Kína autóipari nagyhatalommá válása tükrözi Peking sikeres iparpolitikáját, amely korábban olyan ágazatokban aratott hasonló diadalokat, mint a napelemek és az akkumulátorok. Kína régóta a világ legnagyobb autópiaca és termelési központja, de a növekedést a külföldi autógyártók hajtották egészen az elmúlt évekig, amikor a belföldi márkák ráálltak az elektromos járművekre és hibridekre, ráadásul a helyi gyártók mögé az állam is beállt, beleértve nem csak a gyártó támogatásokat, hanem a keresleti oldal ösztönzését.

