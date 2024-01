Új történelmi csúcson a japán tőzsde

Kedd reggel több mint 30 éve nem látott szintre, és egyben új csúcsra emelkedett a japán Nikkei. Az emelkedést a kedvező nemzetközi hangulat mellett országspecifikus tényezők is hajtják, a befektetők pedig a tavalyi rendhagyó emelkedés után idén is bizakodóak lehetnek.

A Nikkei 225 újabb három évtizedes csúcsra emelkedése nem volt meglepetés, tekintve, hogy a japán részvények már régóta olcsók, emellett pedig a vállalatirányítási reformok és Warren Buffett hatása is fűti a ralit

- mondta Ayako Sera, a Sumitomo Mitsui Trust Bank piaci stratégája, utalva arra, hogy a Berkshire Hathaway elnöke nemrég növelte kitettségét a japán kereskedelmi cégekben.

Az elemzők szerint a ralit támogatta a kedvező nemzetközi hangulat is:

A piaci szereplők megkönnyebbültek a hétfői amerikai emelkedésektől a pénteki foglalkoztatási adatokat követően, ez pedig a technológiai és nagyvállalatok részvényeinek emelkedéséhez vezetett Japánban.

- mondta Kazuo Kamitani, a Nomura Securities stratégája a Japan Times-nak.

A befektetők a tavalyi kimagasló, több mint 25 százalékos emelkedés után várhatóan idén is optimisták maradnak, köszönhetően annak, hogy a jen továbbra is viszonylag olcsó, és a vállalati nyereségek kevésbé érzékenyek a devizaárfolyam-ingadozásokra. Emellett a hatóságok ösztönzései is egyre vonzóbbá teszik az ország részvénypiacát, valamint az évtizedek óta tartó defláció is eltűnni látszik.

