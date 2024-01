A nagypapírokon túl is van élet a tőzsdéken - Mibe érdemes fektetni?

Már a tavalyi év vége felé is sokasodtak azon vélemények, melyek szerint a kamatcsökkentések legnagyobb nyertesei valójában nem a nagypapírok, hanem sokkal inkább a kisebb piaci kapitalizációjú részvények lehetnek, az optimizmus pedig az újév elején továbbra is kitart. A Goldman Sachs stratégái ráadásul most azt is elmondták, hogy ezen részvények közül kik lehetnek az igazi nyerők az idei évben, mi pedig megnéztük, hogy milyen hozammal is kecsegtethetnek az említett papírok.