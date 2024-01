Nincs megállás, tovább tépik a Magyar Telekomot

Portfolio 2024. január 11. 09:16

A hét első felében leginkább csak iránykeresés volt jellemző a tőzsdéken, azonban tegnap megérkezett a felpattanás az USA-ban, amelyet az ázsiai tőzsdéken is emelkedés követett, elsősorban a japán piac vezetésével. A javuló nemzetközi hangulat az európai piacokat sem kerüli el, ugyanis az előjelek alapján itt is emelkedéssel indulhat majd a nap.



A nyitást követően újabb történelmi csúcsra emelkedett a BUX, míg a hazai blue chipek közül a Magyar Telekom viszi a prímet a nyitást követően.



Ami a gazdasági adatokat illeti, ma érkezik az amerikai inflációs adat, ami a globális piaci hangulat szempontjából is fontos esemény lesz.