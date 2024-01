Nem volt erő az USA-ban

Portfolio 2024. január 12. 22:03

A hét korábbi részében látott felemás hangulat tegnap is kitartott az amerikai tőzsdéken, vegyesen zártak a vezető indexek, miután az friss inflációs adatok váratlan emelkedést mutattak decemberre. Ezek után Ázsiában a piacok nagyrészt estek, de a japán tőzsde a trenddel szembemenve tovább emelkedett. Végül, ami az európai tőzsdéket illeti, itt határozott emelkedés látszik a tőzsdéken, a BUX pedig új történelmi csúcsot ért el. Közben az amerikai piacok is pluszban indítottak, az S&P 500 még éves csúcsra is emelkedett, mielőtt elkezdett volna romlani a hangulat. Ma a piac már a nagybanki gyorsjelentésekre figyel, hiszen az USA-ban elindult a jelentési szezon.