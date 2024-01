Elromlott a hangulat a tőzsdéken

Kedd reggel felemás hangulatban telt a kereskedés Ázsiában, ezt követően Európában is estek a tőzsdék azt követően, hogy hétfőn az EKB egyik döntéshozója úgy fogalmazott, hogy idén nem számíthatunk kamatvágásra. A mai napon már az amerikai tőzsdék is kinyitottak, egyelőre azonban felemás a hangulat.A magyar tőzsdén is esést láthattunk, a hazai blue chipek közül azonban már több mint 4 százalékos pluszban is volt a Magyar Telekom, miután a vállalat reggel bejelentette, hogy 15 százalékos áremelést hajtanak végre márciusban. Emellett holnap is érdemes lesz figyelni az Appeninn részvényeit: már közel 25 százalékot ralizott a papír a vasárnapi bejelentést követően.