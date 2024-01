Nagyobb Tesla-részesedésre vágyhat Elon Musk

Musk X-en közzétett bejegyzésében azzal érvelt, hogy az autógyár egy tucatnyi startup cég gyűjteménye. Emellett a Tesla és a General Motors összehasonlítására szólított fel, amely az autóipar egyik globális vezetője.

A Tesla azonban autógyártói tevékenysége mellett az Optimus robotot is fejleszti, emellett több mint 1 milliárd dollárt fektet be a Dojo szuperszámítógép-projektjébe, amely az EV-gyártó önvezető rendszerei mögött álló gépi tanulási modelleket fogja betanítani, és amely elemzők becslése szerint 500 milliárd dollárral növelheti a Tesla értékét.

A Tesla 2021-ben megrendezésre kerülő, első alkalommal megrendezésre kerülő mesterséges intelligencia napján Musk úgy fogalmazott, hogy meg akarja mutatni, hogy

a vállalat nem csak egy elektromos autógyártó, hanem vitathatatlanul vezető szerepet tölt be a valós világbeli mesterséges intelligencia területén.

Viszonyításképpen, a Musk által említett 25 százalékos szavazati arány közel kétszerese jelenlegi részesedésének. A milliárdos jelenleg a Tesla részvényeinek 13 százalékát birtokolja, miután még 2022-ben több milliárd dollár értékben adott el részvényeket azért, hogy meg tudja venni a Twittert 44 milliárd dollárért.

I am uncomfortable growing Tesla to be a leader in AI & robotics without having ~25% voting control. Enough to be influential, but not so much that I cant be overturned.Unless that is the case, I would prefer to build products outside of Tesla. You dont seem to understand {:url}