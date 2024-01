Nagyot ugrott az árampiaci forgalom a vezető európai energiatőzsdén

Az első ránézésre jelentős 2023-as forgalomnövekedés mögött fontos tényező volt, hogy a 2022-es évi rendkívüli gáz- és áramár emelkedés, illetve a volatilitás ugrása a fedezeti követelmények megugrását is magával vonta, ami drasztikus forgalomcsökkenést okozott a határidős tőzsdei kereskedésben az EEX-en, és ehhez képest történt tavaly a forgalomnövekedés.

Ezzel együtt az is fontos, amit az EEX a közleményében megemlít, hogy például a határidős árampiaci szegmensben a 36%-os növekedéssel elért 8660 TWh-s volumen meghaladja az energiaválság előtti 2021-es éves 7406 TWh-t. Emellett az is említésre méltó, hogy a Deutsche Boerse égisze alatt működő EEX tavaly megvásárolta a GET Baltic energiatőzsdét, így a balti-finn gázrégió adatai is növelték a gázpiaci szegmens forgalmát.

Mindezzel együtt az EEX 2023-as főbb adatai a következők:

A globális határidős árampiaci szegmens 36%-os növekedéssel 8660 TWh-s kereskedési volument ért el, amelyen belül az európai határidős termékek volumene 55%-kal 5185 TWh-ra ugrott. Először sikerült 5000 TWh feletti volument produkálni a tőzsde története során. Az amerikai határidős árampiaci kontraktusokban 15%-os forgalomnövekedés volt 2733 TWh-ra.

Az európai spot piaci (másnapi, napon belüli termékek) esetén 18%-os volt a forgalomnövekedés 724 TWh-ra.

A globális határidős gázpiaci volumen 9%-kal 7294 TWh-ra nőtt, amelyen belül az európai termékekben 28%-os forgalomnövekedés történt 4015 TWh-ra. A spot piaci európai termékek forgalma 7%-kal 3191 TWh-ra csökkent, míg az amerikai termékeké 19%-kal 87 TWh-ra esett.

Az európai környezetvédelmi termékek forgalma (CO2-kvóta) 8%-kal 1,29 milliárd tonnára emelkedett, amelyen belül az emissziós spot piaci forgalom 26%-kal ugrott.

Az amerikai környezetvédelmi termékek forgalma 23%-kal ugrott 345 ezer lotra.

A magyar áramtőzsdén lényeges változás várható a következő hetekben az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerben elért megtakarítások kapcsán, erről a HUPX illetékes szakértőivel készítettünk interjút:

Címlapkép forrása: Shutterstock