Jó hangulatban zárt Amerika, 1% felett a Nasdaq

Portfolio 2024. január 18. 22:14

A hét korábbi részében leginkább negatív hangulat volt jellemző a tőzsdékre, és ma délelőtt Európában is csak iránykeresés jellemezte a vezető indexeket, azonban délutánra fokozatosan elkezdett javulni a hangulat. A jó nemzetközi hangulattal együtt a magyar piac is emelkedéssel zárt, az OTP pedig közel kétéves csúcsot ért el. Eközben az amerikai piacok is próbáltak talpra állni az elmúlt napok eséséből, elsősorban a technológiai részvények vezetésével.