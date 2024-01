Nekiment a bitcoinnak a világ egyik legnagyobb bankjának vezére

Jamie Dimon, a JP Morgan vezérigazgatója a CNBC-nek adott interjújában továbbra is szkeptikusan nyilatkozott a bitcoinról, annak ellenére, hogy az Egyesült Államokban több bitcoin ETF-et elindítottak múlt héten. Ez jelzi, hogy az eszköz továbbra is megosztja a mainstream pénzügyi világot, hiszen a másik oldalon a Wall Street olyan jelentős szereplői, mint a BlackRock és a Fidelity is beszálltak a kriptopénz ETF-ek piacára.

Dimon határozottan kijelentette:

Remélem, ez volt az utolsó alkalom, hogy a CNBC-vel beszéltem a bitcoinról, Isten engem úgy segéljen.

A bitcoinnal szembeni érdektelensége nyilvánvaló volt, amikor válaszolt a bitcoin ETF-ek bevezetésére vonatkozó kérdésekre.

Nem érdekel

- mondta, ezzel is jelezve közömbösségét a pénzintézetek döntései iránt.

A JP Morgan vezérigazgatója ismert kritikus álláspontjáról a bitcoinnal kapcsolatban, amelyet korábban "felhájpolt csalásnak" nevezett, és "egy háziállatként tartott kőhöz" hasonlított. A mostani interjúban megismételte ezt a nézetét, mondván, hogy a bitcoin "nem csinál semmit", és a róla szóló kérdések befejezését sürgette:

Csak kérem, ne beszéljünk többet erről.

Mindenesetre Dimon elismerte a blokklánc technológiában rejlő lehetőségeket. Kiemelte annak hatékonyságát és gyakorlati alkalmazásait, mondván:

Ez egy technológia. Mi használjuk. Ez fogja mozgatni a pénzt. Ez fogja mozgatni az adatokat.

Rámutatott, hogy bizonyos blokkláncokon alapuló kriptovaluták, amelyek használnak intelligens szerződéseket, értékesek lehetnek olyan tranzakciókhoz, mint az ingatlanok adás-vétele vagy eladása, illetve a tokenizálás.

Ezeket szembeállította a bitcoin képességeivel, megjegyezve, hogy bár a bitcoin blokklánc támogatja az intelligens szerződéseket, a funkcionalitása jelentősen korlátozottabb más blokkláncokhoz, például az Ethereumhoz képest.

A bitcoin-befektetésekkel kapcsolatban Dimon a következőt mondta:

A személyes tanácsom az, hogy ne keveredj bele. De nem akarom megmondani senkinek, hogy mit tegyen. Ez egy szabad ország.

Dimon legutóbbi nyilatkozatai megerősítik a bitcoinról régóta kialakított álláspontját, és tükrözik a pénzügyi iparágon belül a kriptovaluták értékével és hasznosságával kapcsolatos megosztottságot.

A bitcoin árfolyama ma 0,3 százalékos pluszban van, továbbra is távol az ETF-ek bevezetését követően rövid ideig elért 49 000 dolláros lokális csúcstól.

Címlapkép forrása: Drew Angerer/Getty Images