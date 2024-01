Már-már szárnyaltak az amerikai részvénypiacok

Portfolio 2024. január 19. 22:11

Az európai piacokon nagyrészt emelkedtek pénteken a vezető részvényindexek, a BUX pedig történelmi csúcsra került részben a Richter jelentős emelkedésének köszönhetően - a gyógyszergyártó ma szintén új csúcsot állított be. Ezzel párhuzamosan az amerikai tőzsdéken is pozitív mozgásokat láttunk délután, majd este igencsak felerősödött az emelkedés, köszönhetően annak is, hogy az amerikai elnök aláírta a kormány március elejéig tartó finanszírozását biztosító átmeneti intézkedést.