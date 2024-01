Elindult a felszámolási eljárás az Update jogutódjának számító Free Group Zrt. ellen, amelynek Schobert Norbert a névváltoztatás óta már csak a cégvezetője volt - írta meg a Blikk . A céggel azonban, ahogy korábbi cikkünkben írtuk, nem most kezdődtek a gondok. Tavaly a GVH megállapította, hogy a Norbi Update termékek forgalmazója több szempontból is megtévesztette a fogyasztókat, ezért a vállalkozás 40 milliós bírságot kapott. Később kiderült az is, hogy részletfizetést kért a cég, de már a legelső részletet sem teljesítette határidőre.