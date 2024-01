Történelmi csúcsok az amerikai tőzsdéken

Portfolio 2024. január 22. 16:51

Gazdasági adatok tekintetében ma már túl vagyunk a kínai kamatdöntésen, a jegybank nem változtatott a kamatszinten. Ezen felül ma nem várunk a nemzetközi részvénypiaci folyamatokat érdemben befolyásoló makrogazdasági közlésre, elsősorban az első negyedéves gyorsjelentési szezon friss számai mozgathatják a piacokat. Kifejezetten jó hangulatban zajlik a kereskedés az európai és a tengerentúli tőzsdéken is, Amerikában két vezető részvényindex is történelmi csúcsra jutott. Eközben a hazai piacon is emelkedést láthatunk, a blue chipek közül a Magyar Telekom teljesít a legjobban a múlt hét pénteki, rendkívül magas elemzői célárnak köszönhetően. Emellett az Appeninnél is folytatódik az emelkedés, idén már közel 50 százalékkal került feljebb a sztárpapír jegyzése.