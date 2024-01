Hobbishortos kriptomedve adta 2023 egyik legjobb befektetési tanácsát, két kórházi műszak között

Az orvosként dolgozó James Block szabadidejében blogot ír, ahol a pénzügyi világgal, különösen a kriptopiaccal kapcsolatos pesszimista nézeteit osztja meg. Tavaly azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy az év eleji bankválságot megelőzően helyesen jelezte előre az egyik bajba került bank problémáit, amelyek végül addig fajultak, hogy bank lehúzta a rolót. Mivel ezzel sikerült kimaxolni a shortolást, így Dirty Bubble Media nevű blogon megjelent feltáró írást választották a 2023-as év legeredményesebb shortos elemzésének.

Big Short

Nem várt helyről érkezett 2023 legjobb shortos előrejelzése. Az elismerést nem egy tapasztalt alapkezelő vagy egy prominens aktivista csoport kapta, hanem James Block,

egy elsőéves orvos rezidens és részmunkaidős pénzügyi blogger.

A Dirty Bubble Media - melynek neve a Spongyabob Kockanadrág című animációs sorozat egyik szereplőjére utal - néven működő Block a kriptopénzpiacot "félig decentralizált piramisjátéknak" tituláló kritikus szemléletével hívta fel magára a figyelmet. Miközben az egyik legnevesebb amerikai kórházban dolgozik, a műszakok között posztol blogjára befektetési és pénzügyi témákban.

Bár a kriptovalutákkal kapcsolatos álláspontja a bitcoin ETF-ek elfogadása után egyre nehezebben védhető, Block mégis helyesen vette észre tavaly a Signature Banknál tapasztalható problémákat. Block a kriptoipart vizsgálva futott bele a többek között kriptocégekre is fókuszáló regionális amerikai hitelintézetbe. A Signature Bank üzleti kapcsolatokat ápolt a kriptovilág legfontosabb szereplőivel - köztük sok olyannal is, amelyeket Block gyanúsnak tartott -, valamint jelentős kitettsége volt megkérdőjelezhető kriptoeszközökben.

Láttam, hogy mennyire nem törődtek azzal, hogy kivel üzleteltek, hogy mennyi pénzt tartottak, hogy mennyi biztosítatlan betétjük volt

- mondta el Block a Bloombergnek.

A problémák feltárása után Block 2023. január 10-én közzétette elemzését a Signature Bankról. Két hónap múlva, márciusban a bank összeomlott, ami az Egyesült Államok történetének harmadik legnagyobb bankcsődjeként jelentette akkoriban. A Signature Bank bukása egy szélesebb körű bankválság közepette következett be, amelyet a Silicon Valley Bank problémái indítottak el. Míg mások is érzékelhették az iparágon belüli problémákat, Block Signature Bankról szóló elemzése különösen előrelátónak bizonyult,

Olyannyira, hogy a shortolási kampányokat nyomon követő Breakout Point a Dirty Bubble előrejelzését ismerte el az év legjobbjaként.

Ezzel olyan neves shortos cégeket előzött meg, mint a Hindenburg Research, vagy a Viceroy Research.

Forrás: Breakout Point

Block maga is short pozíciókat vett fel a Signature Bank ellen annak kriptoipari kapcsolatai alapján, jóval a bank csődje előtt - amelyet nem közvetlenül a kriptopiaci kitettsége, hanem a többi bank összeomlását követő széles körű betétkivonási hullám váltott ki. Elmondása szerint viszont csak aprópénzzel játszotta meg a helyzetet.

Egyszemélyes hadsereg

Azért is érdekes a mostani eset, mert a fent említett, jól ismert shortos cégek már egy elemzés publikálásával is zuhanásba tudják küldeni a célpont cégek részvényeit. Block blogjának és durván 20 000 előfizetőjének nincs ekkora piacmozgató ereje, bár elmondása szerint már hedge fundok és szabályozó szervek is vannak az olvasói között. Ezen piaci szereplők egy része azt követően kezdte el követni Block munkásságát, hogy az FTX kriptotőzsde és az Alameda Research összeomlása előtt készített egy elemzést a helyzetről "Is Alameda Research Insolvent?" címen, amelyet hamar felkaptak az összeomlást megelőző napokban.

Visszatérve a blog nevére, Dirty Bubble a Spongyabob egyik főgonosza, ami találó abból a szempontból, hogy Block már a kezdetektől készült rá, hogy az esetenként talán túlságosan elfogult kriptósok valószínűleg nem fognak egyetérteni a véleményével. Ez be is igazolódott, hiszen mondták már róla, hogy hazugságokat állít, és hogy a Wall Street-i bankoknak dolgozik azzal a céllal, hogy lejárassa a kriptoipart (utóbbiról azt mondta, hogyha ez igaz lenne, akkor reméli, hogy küldenek neki pénzt).

Hogy pontosan mennyire van igaza a digitális eszközök területének jogi kereteit és integritását illetően, az vita tárgyát képezi. Bár az FTX és az Alameda vezérét a cégek bukása után minden idők egyik legnagyobb pénzügyi csalásáért ítélték el, és más, neves kriptocégek is bedőltek, sokan úgy látják, hogy ezek elkerülhetetlenek az iparág növekedéséhez.

Ebben a tekintetben a spot bitcoin ETF-ek elindulása - amelyeket a pénzügyi felügyelet részben a piaci manipulációval kapcsolatos aggodalmak miatt majdnem egy évtizedig halogatott - a növekvő szabályozói oldali elfogadottságot és a mainstream felé való elmozdulást jelzi.

Nem tévedhetetlen

Nehéz megmondani, hogy pontosan hányan látták előre a Signature Bank összeomlását, hiszen sok profi shortos sosem hozza nyilvánosságra a pozícióját vagy az elemzéseit, és ugyanez igaz a legtöbb hedge fundra is. Emellett ugyan a Breakout Point a Dirty Bubble-t hirdette ki nyertesként a 2023-ban nyomon követett 129 elemzés közül, fontos megjegyezni, hogy az ilyen előrejelzések naptári év szerinti mérése félrevezető lehet az eredmények manifesztálódásának eltérő időzítése miatt - ha például egy cég nem hónapok, hanem évek alatt megy csődbe. Emellett a részvények esése önmagában nem ragadja meg teljes mértékben a shortolásból származó hozamokat, amelyeket olyan tényezők is befolyásolnak, mint a shortolás költségei.

Block többi elemzése még nem hozott hasonló eredményeket; a "készpénzégető szabályozási rémálomként" jellemzett Coinbase árfolyama 85 százalékot, míg az üzleti modellje miatt kritizált Charles Schwab jegyzése 20 százalékot emelkedett Block elemzéseinek megjelenése óta.

A Michigani Egyetem kórházában pszichiátriai rezidensként második évét töltő Block elkerülhetetlennek tartja a szerinte "piramisjátékokkal és Ponzi-sémákkal" teli kriptoökoszisztéma végső összeomlását. Ugyan a kriptovilág közelmúltbeli eseményei inkább a feltámadásra, mint az összeomlásra utalnak, Block saját bevallása szerint inkább abban látja a szerepét, hogy dokumentálja helyzetet, sem mint megpróbálja helyrehozni.

Ez elég lehangolóan hangzik, de tisztában vagyok vele, hogy a tények mennyire súlytalanok az ilyen helyzetekben. Az embereknek igazából mindegy, hogy mi igaz és mi nem. Csak az érdekli őket, hogy mivel kereshetnek pénzt

- fogalmaz Block.

Címlapkép forrása: Marcos del Mazo/LightRocket via Getty Images