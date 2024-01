Ütik a Wizz Airt - Mi áll a háttérben?

Ugyan a Wizz Air-t nem érinti érdemben a Boeing-botrány, és alapvetően a csökkenő energiaárak is kedvezően hatnak a cég üzletmenetére, de mégis komoly mélyrepülésben vannak a vállalat részvényei ebben a hónapban. A közel 20 százalékos esést követően pedig tovább aggaszthatja a befektetőket, hogy milyen negyedéves számokkal rukkol elő a vállalat a csütörtöki piacnyitást megelőzően. Megnéztük, hogy hogyan vélekednek az elemzők a papírról, és hogy mi állhat a mostani esés hátterében, valamint azt is, hogy meddig eshet még a cég árfolyama.

Alig két hét alatt több mint 20 százalékos esés

A WIzz Air részvényei a január elején elért csúcs óta már több mint 20 százalékot estek, legutóbb pedig tavaly november közepén volt ilyen alacsonyan a jegyzés.

Ami az okokat illeti, ahogy már a bevezetőben is említettük, a csütörtöki piaczárást követően teszi közzé üzleti évének harmadik negyedéves számait a Wizz Air. Az október-decemberi időszak pedig nem kecsegtet túl sok jóval a befektetőknek, hiszen emlékezhetünk, hogy ezen időszakban az izraeli-palesztin konfliktus következtében többek között felfüggesztett járatokkal, megugró energiaárakkal, és a Pratt and Whitney hajtóműproblémákkal is szembe kellett néznie a cégnek, tavaly novemberben pedig ennek hatására a profitvárakozást is csökkentették.

Ezzel kapcsolatban Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója elmondta, hogy