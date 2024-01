A Mol vitte a prímet a pesti tőzsdén

Portfolio 2024. január 24. 17:26

A keddi esés után már jobb hangulatban telt a szerdai nap a magyar tőzsdén, a BUX azonban így is alulteljesített. A blue chipek közül határozott pluszban zárt a Richter és a Mol is, a tegnapi nap után azonban ismét esett a Magyar Telekom, valamint az OTP is.