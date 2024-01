Csúnya esés indult a kriptopiacon, amiben az ETF-harc nagy hőse is nyakig benne van

Kövesy Károly 2024. január 24. 07:00

Komoly esésben van a bitcoin árfolyama azt követően, hogy két héttel ezelőtt elindultak az első spot bitcoin ETF-ek az Egyesült Államokban. Ebben különös szerepe lehet az ETF-harc éllovasának, a Grayscale nevű alapkezelőnek, amely éppen azt a jogi csatát nyerte meg a felügyelettel szemben, ami után a piac borítékolni kezdte az ETF-ek elfogadását. Nagyon úgy tűnik, hogy az esést részben pont az okozza, hogy a spekulánsok rávetették magukat a Grayscale diszkonton forgó alapjára, most pedig a "buy the rumor, sell the news" alapon profitot realizáltak - csakhogy ezt látszólag nem forgatták újra vissza a bitcoin piacára.