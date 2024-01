Máris itt az újabb mérföldkő a Microsoftnál!

A Microsoft piaci kapitalizációja a szerdai kereskedésben átlépte a 3 billió dollárt, két héttel azt követően, hogy a cég átmenetileg ugyan, de letaszította a trónról az Apple-t, mint a világ legértékesebb tőzsdei vállalata - számolt be a CNBC

A Microsoft azután előzte meg az Apple-t januárban, hogy a gyártó kihívásokkal teli évre figyelmeztetett, miután a vártnál alacsonyabb lehet az iPhone-ok iránti kereslet. Ezt követően azonban gyorsan felpattantak a cég részvényei, az alig egy hét alatt bekövetekzett, közel 9 százalékos emelkedésnek köszönhetően pedig ismét az Apple a világ legértékesebb vállalata.

A Microsoft a közelmúltban pozitív hírrel tudott szolgálni, mikor a múlt héten közölte, hogy a hardware-gyártók hamarosan olyan Windows PC-ket dobnak piacra, amelyek billentyűzetén Copilot billentyű található a szoftvergyártó AI asszisztensének gyors eléréséhez.

A Citi elemzői a mostani csúcsok ellenére továbbra is vételre ajánlják a Microsoftot, és arra számítanak, hogy a Microsoft felül fogja múlni a várakozásokat üzleti évének második negyedévében. Valamint a Morgan Stanley elemzői is úgy vélik, hogy a Microsoft generatív AI-val kapcsolatos eredményei még erősebbé tehetik a céget, emellett pedig korábbi 415 dolláros célárukat is jócskán, 450 dollára emelték.

A Microsoft részvényei ma 1,4, idén 7,5 százalékos pluszban vannak.

