Tombol a streaming háború, mire készül a Netflix?

Megkezdődött az amerikai technológiai vállalatoknál a negyedik negyedéves gyorsjelentési szezon, elsőként szokás szerint a Netflix publikálta számait. A streaming szolgáltató eredményeit nagy lelkesedéssel fogadták a befektetők, a részvények több mint 8 százalékkal ugrottak meg a zárás utáni kereskedésben, miután a vártnál több új előfizetőt szerzett az időszakban a Netflix az öldöklő streaming verseny közepette is, és a profitabilitás terén jelentős javulás várható az idei évben a menedzsment várakozásai szerint.

A negyedév főbb számai:

260 millió előfizetője volt a Netflixnek december végén, ami 12,8 százalékos növekedés az egy évvel korábbi szintről

volt a Netflixnek december végén, ami 12,8 százalékos növekedés az egy évvel korábbi szintről az nettó előfizetői létszám 13,1 millióval nőtt az időszakban, ez felülmúlja az elemzői várakozásokat, a szakértők 8-9 milliós növekedésre számítottak

az előfizetői létszám növekedését az olyan újítások bevezetése támogatta, mint a reklámokat is tartalmazó szolgáltatás elindítása, vagy a jelszómegosztás visszaszorítása

jelenleg már 23 millió felhasználója van a hirdetésekkel ellátott streaming szolgáltatásának – mondta el a Netflix egyik vezetője az idei Las Vegas-i fogyasztói elektronikai show-n, ami jelentős növekedés a novemberben közölt 15 millióról

bár a Netflix szerint 2024-ben nem a hirdetések jelentik az elsődleges bevételi forrást, továbbra is arra törekszik, hogy ezen a területen is bővüljön a létszám

az egy előfizetőre jutó bevétel 1 százalékkal nőtt év/év alapon, árfolyamhatásoktól tisztítva, miután az elmúlt 18 hónapban limitáltak voltak az áremelések: az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és Franciaországban a lezárt negyedévben árat emelt a Netflix, viszont ezt a hatást ellentételezte, hogy több piacon árcsökkentést vitt véghez – olvasható a Netflix gyorsjelentésében

év/év alapon, árfolyamhatásoktól tisztítva, miután az elmúlt 18 hónapban limitáltak voltak az áremelések: az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és Franciaországban a lezárt negyedévben árat emelt a Netflix, viszont ezt a hatást ellentételezte, hogy több piacon árcsökkentést vitt véghez – olvasható a Netflix gyorsjelentésében 12,5 százalékos növekedéssel, 8,8 milliárd dolláros bevétellel zárta a negyedik negyedévet a Netflix, ami valamelyest meghaladja az elemzői várakozásokat, a konszenzus ugyanis 8,7 milliárd dollár volt

zárta a negyedik negyedévet a Netflix, ami valamelyest meghaladja az elemzői várakozásokat, a konszenzus ugyanis 8,7 milliárd dollár volt a működési eredmény közel háromszorozódott az egy évvel ezelőtti szintről, 1,5 milliárd dollárt tett ki, ami 16,9 százalékos üzemi eredményszintnek felel meg

felel meg a Netflix menedzsmentje a profitabilitás javítására fókuszál, és 2024-re jelentős javulást vár ezen a téren, a teljes pénzügyi évre vonatkozó működési eredményszint-várakozását 24 százalékra emelte a korábbi 22-23 százalékos célról, miután a tavalyi évet 17,8 százalékos marzzsal zárta

a cég vezetősége szerint a marzsok javulását a dollár gyengülése és a vártnál jobb negyedik negyedéves teljesítmény segíti

a negyedik negyedévet 938 millió dolláros nettó eredménnyel zárta a Netflix, szemben az egy évvel ezelőtti 55 millió dollárral

az egy részvényre jutó eredmény 2,11 dollárra rúgott, ami elmarad az elemzői várakozásoktól, a konszenzus ugyanis 2,22 dollár volt

ez azonban nem zavarta különösebben a befektetőket, miután a folyó negyedévre erős profitvárakozásokat adott a Netflix , a január-márciusi időszakra 4,49 dolláros EPS-t vár a cég, szemben a Wall Street 4,1 dolláros várakozásaival

, a január-márciusi időszakra 4,49 dolláros EPS-t vár a cég, szemben a Wall Street 4,1 dolláros várakozásaival az első negyedévre 9,2 milliárd dolláros bevételt, 2,4 milliárd dolláros működési eredményt és 1,9 milliárd dolláros nettó eredményt vár a vezetőség, ami a bevétel szintjén 13 százalékos, a működési eredmény szintjén 41 százalékos, a nettó eredmény tekintetében pedig 51 százalékos év/év alapú növekedést jelent.

A menedzsment optimista az idei évvel kapcsolatban, jó lendülettel lép a cég a 2024-es évbe. A kétszámjegyű növekedést az előfizetők számának emelkedése, és az áremelések segíthetik – közölte a Netflix.

Miközben a streaming szolgáltatók küzdenek a nyereségességért és elkezdték visszavágni a tartalomfejlesztési kiadásaikat, a Netflix továbbra is erős beruházási tervekkel készül az évre, de nem tervezi szórakoztatóipari cégek vagy eszközök akvizícióját – írja a CNBC a menedzsment nyilatkozatai alapján. Hozzáteszik, hogy további konszolidáció várható a piacon.

A negyedéves gyorsjelentést jól fogadták a befektetők, a Netflix részvényei több mint 8 százalékot ugrottak a zárás utáni kereskedésben, amit az optimista menedzsment-kommentár is segített. Pozitívan értékelhető az is, hogy a streaming piacon tapasztalható erős verseny ellenére az előfizetők száma növekszik és a profitabilitás is javul a cégnél.

