Jön az újabb leépítés a Microsoftnál

A Microsoft 1900 embert bocsát el az Activision Blizzardtól és az Xbox-tól - írta meg a The Verge

A Microsoft jelentős átszervezést jelentett be, amelynek keretein belül mintegy 1900 alkalmazottat bocsát el az Activision Blizzardot és az Xboxot magában foglaló játékrészlegén belül. Ez a létszámcsökkentés a nagyjából 22 000 főt számláló részleg teljes létszámának mintegy 8 százalékát teszi ki.

Az Activision Blizzard lesz a leépítések fő célpontja de, az Xbox és a ZeniMax egyes pozícióit is megszüntetik.

Az időzítés egybeesik más technológiai és játékipari cégek hasonló bejelentéseivel, mint például a Riot Games, a Google, a Discord, a Twitch, a Unity, vagy az eBay.

Az elbocsátások mellett Mike Ybarra bejelentette távozását, aki a Blizzard elnöki posztját töltötte be. Távozását Matt Booty, a Microsoft játéktartalmakért és stúdiókért felelős elnöke egy belső feljegyzésben erősítette meg. Booty megjegyezte, hogy Ybarra hosszú ideig dolgozott a Microsoftnál, és a Blizzard felvásárlást követő átmenetének felügyeletében játszott szerepet, mielőtt a lemondás mellett döntött. A Microsoft a jövő héten készül kinevezni a Blizzard új elnökét. Ybarra távozása mellett Allen Adham - a Blizzard tervezési vezetője és egyik társalapítója - is távozik posztjáról. A napi működésből való távozása ellenére Adham azt tervezi, hogy továbbra is hozzájárul az iparághoz a fiatal tervezők mentorálásával.

Az elbocsátások azután történtek, hogy a Microsoft októberben véglegesítette az Activision Blizzard 68,7 milliárd dolláros felvásárlását.

Tavaly már volt egy jelentős leépítési hullám a Microsoftnál, amikor a szoftveróriás 10 000 munkahelyet szüntetett meg. A vállalat a tervek szerint hamarosan közzéteszi 2024 második negyedévi pénzügyi eredményeit - ez a jelentés első alkalommal tartalmazza majd az Activision Blizzard felvásárlásából eredő pénzügyi hatásokat.

A Microsoft részvényei minimálisan, 0,4 százalékkal emelkednek a mai kereskedésben az amerikai tőzsdén.

Címlapkép forrása: Shutterstock