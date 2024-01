Új rekord az S&P-től, még a Tesla sem tudta lehúzni

Ahogy arról korábban a Portfolio is beszámolt, veszteséges lett a harmadik negyedévben a Wizz Air. A csalódást keltő számok közzétételét követően a cég részvényei is mélyrepülésbe kezdtek. Éppen ezért megnéztük, hogy hogyan fest most a technikai kép, és hogy mire lesz érdemes figyelni a befektetőknek a következő napokban.