Alig mozdult Amerika, szétverték az Intel-t

Fülöp-szigeteki irodát nyit a Gloster, és hosszú távú cél, hogy az Egyesült Államok szoftverpiacán is megjelenjen – mondta el a kis hardvergyártóból nemzetközi informatikai szolgáltatóvá fejlődött vállalat alapító tulajdonosa és elnöke, Szekeres Viktor a Portfolio-nak adott interjúban. A Gloster részvényeivel a mai naptól a BÉT standard kategóriájában lehet kereskedni, és nem zárja ki a cégvezető, hogy a jövőben külföldi részvénykibocsátásra is sor kerülhet. A 2025-ös stratégia teljesítése jól halad, és további akvizíciók jöhetnek, többek között mesterséges intelligencia cégeket is vizsgál a vállalat – nyilatkozta a cégvezér.