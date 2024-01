Belenyúlt a kormány az extraprofitadóba, megszólalt a Richter

2024. január 26-i hatállyal az extraprofitadókról szóló kományrendelet módosították, így a Richter a 2024. adóévre vonatkozóan gyógyszergyártói extraprofitadó és gyógyszergyártói különadó megfizetésére is kötelezett.

A gyógyszeripari extraprofitadó alapja a gyógyszerszerkészítmény és a gyógyszer alapanyag gyártásából származó, helyi adókról szóló törvény szerinti adóalap, mely a módosított adóalap miatt már beszámít a globális minimumadóba ,

, míg a gyógyszeripari különadó a gyógyszerszerkészítmény és a gyógyszer alapanyag gyártásából származó, helyi adókról szóló törvény szerinti éves nettó árbevételre kerül kivetésre.

A gyógyszergyártó a 2024. adóévi gyógyszergyártói különadó és extraprofitadó kötelezettsége a rendeletben foglaltak szerint a tárgyi eszköz beszerzések és K+F értékének összegével csökkenthető legfeljebb az adó összegének 50 százalékéig. A gyógyszergyártó által az adóévre fizetendő gyógyszergyártói különadót, legfeljebb annak összegéig, csökkenti a gyógyszergyártót gyógyszergyártói extraprofitadó címén az adóévre terhelő összeg.

A rendelet alapján a társaság 2024-ben várhatóan nagyágrendileg 8 milliárd forint extraprofitadót fog fizetni, mely a módosított adóalap miatt már beszámít a globális minimumadóba, így a globális minimumadóhoz kapcsolódó feltöltési kötelezettségen felül további terhet nem fog jelenteni. Az adó várhatóan nyereségadóként kerül elszámolásra.

A piacnyitás előtt nagy volt a bizonytalanság a módosítás értelmezését illetően, azonban a Richter közleményéből is látszik, hogy valójában a gyógyszercégek adóterhelése nem változik ahhoz képest, mint amivel eredetileg is számoltak a 2024-es évre nézve, az eredeti jogszabályokból fakadóan (ha a leírhatóság nem jött volna be a rendeletek részletszabályaiba, akkor nőtt volna a gyártók adóterhelése), viszont a beszámolójuk szempontjából előnyös módosításokhoz jutnak - ennek részleteiről itt írtunk.

A Richter árfolyama a piacnyitás utáni percekben 1,1 százalékos mínuszban van.

Címlapkép: Portfolio