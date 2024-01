Szintet lépett a Gloster, mától standard kategóriában a részvények

Ünnepélyes csengetési ceremónia keretében indította meg ma a kereskedést a Budapesti Értéktőzsdén a Gloster, amelynek részvényei mától a standard kategóriában forognak.

A Gloster képviseletében Szekeres Viktor, a vállalat igazgatóságának elnöke, többségi tulajdonosa szólaltatta meg ma a Budapesti Értéktőzsde csengőjét. Az ünnepségen a társaság vezetői mellett részt vett Végh Richárd, a BÉT vezérigazgatója is.

Végh Richárd elmondta, hogy a mai nap ünnepi nap, mert az egyik társaság szintet lép, a standard kategória már a fő piacot jelenti. "A tőzsde stratégiájának legfontosabb fókuszpontja, hogy támogassuk a sikeres vállalatokat a növekedésben és a szintlépésben, és a Gloster a mintapéldája annak, hogy hogyan kell ezt végrehajtani" - mondta a BÉT vezére.

A Gloster részvényei több mint 3 éves múltra tekintenek vissza a tőzsdén, 2020. június 9-én indult a kereskedés a papírokkal a BÉT Xtend piacán. A vállalat a tőzsdére lépést megelőzően részt vett a Budapesti Értéktőzsde ELITE Programjában, illetve sikeresen pályázott támogatásért a tőzsdei megjelenés megvalósításához a BÉT Mentor Program keretében. Tőzsdei jelenléte alatt több alkalommal is tőkeemelést hajtott végre a Gloster – tette hozzá Végh Richárd.

A világsiker 2020-ban olyan távolinak tűnt, mint a jamaikai bobcsapatnak az olimpiai részvétel

- mondta el Szekeres Viktor. Azok a befektetők, akik akkor hittek bennünk, megötszörözték a befektetésük értékét, és nem csak a részvénybe, de a jövő technológiájába is befektettek. Olyan tízszeres növekedést ígérő piacokra vetjük be magunkat, mint a mesterséges intelligencia a felhő, vagy az IT biztonság.

Miután minden feltételt teljesített a társaság, a BÉT, 2024. január 26. napjával felvette a Gloster 18 176 440 darab, egyenként 10 Ft névértékű, 181 764 400 forint össznévértékű törzsrészvényét a terméklistára standard kategóriába. Ezzel együtt január 25-án, a kereskedés végével törölte a papírokat az Xtend értékpapírlistájáról.

Szekeres Viktor, a Gloster igazgatósági elnöke korábban a Portfolio-nak elmondta, hogy befektetési szempontból az időszak fontos lépése, hogy a standard kategóriába kerülnek a Budapesti Értéktőzsdén. Ugyanis azoknak a befektetőknek vagy alapkezelőknek, akiknek az Xtend kategória nem volt elég vonzó, a standard kategória már kellő erővel bírhat ahhoz, hogy a Glosterbe is pénzt tegyenek – fogalmazott a cégvezető.

Címlapkép forrása: Portfolio