Az oroszok szerint nem lesz gond az olajtermeléssel

Az orosz olajtermelés 2024-ban is stabil marad az energiaügyi miniszter szerint. A finomítói incidens után csökkent az export, de ellátási problémák nem várhatóak.

Nyikolaj Sulginov orosz energiaügyi miniszter jelezte, hogy Oroszország olajtermelése várhatóan viszonylag stabil marad az előző évhez képest. Amint arról a RIA hírügynökség január 27-én beszámolt, Sulginov előrejelzése szerint az ország olajtermelésében nem várható jelentős változás az idei évre vonatkozóan.

A tavalyi évben az orosz olaj- és gáztermelés kismértékben csökkent, összesen 530 millió tonnát, azaz átlagosan 10,6 millió hordót tett ki naponta. A termelési szint enyhe visszaesése az energiaágazat előtt álló kihívásokat tükrözi.

Sulginov további meglátásait az Interfax hírügynökség osztotta meg, kiemelve, hogy Oroszország a NORSI olajfinomítóban történt incidens miatt csökkentette exportját. A létesítményben bekövetkezett zavar aggodalmakat keltett az esetleges üzemanyaghiány miatt Oroszországon belül. Olyan hírek keringtek, amelyek szerint a kormány beavatkozhat az üzemanyagok exportjának betiltásával, ami a tavaly ősszel hozott intézkedéseket tükrözi.

Az aggodalmakra reagálva Sulginov miniszter kijelentette: "Kicsit csökkentettük az exportot és egy kicsit növeltük a termelést. A következő hónapokban nem látunk semmilyen problémát". Ez a megjegyzés aláhúzza a belföldi kínálat kezelésének proaktív megközelítését az export-kiigazítások közepette.

A helyzetet súlyosbítja, hogy ebben a hónapban több incidens is érintette az orosz olajipart. Különösen a Fekete-tengeren található Tuapszi finomítóban keletkezett tűz befolyásolta a finomítási képességeket és az exportkapacitást. Ezek az események hozzájárulnak a globális piaci bizonytalansághoz, amely már most is feszült a Vörös-tengeri hajózási útvonalakat érintő incidensek miatt.

Amint ezek a fejlemények kibontakoznak, az Oroszországon belüli és kívüli érdekeltek szorosan figyelemmel fogják kísérni, hogy ezek a tényezők hogyan befolyásolják mind a hazai energiaellátást, mind pedig a szélesebb piaci dinamikát.

