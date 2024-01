Tőzsdére megy a Reddit, akkora lehet, mint a Richter

Már márciusban tőzsdére viheti részvényeit a Reddit, a San Franciscó-i székhelyű közösségi médiacég piaci értéke 5 milliárd dollár lehet, írja a Bloomberg.

A Reddit tőzsdei kibocsátása már a célegyenesben van, a vállalat potenciális befektetőkkel folytatott egyeztetéseket, amelyeken 5 milliárd dollár körüli értékelés körvonalazódott.

Az 5 milliárd dollártól valamelyest elmaradtak a Reddit tőzsdén nem jegyzett részvényeivel folytatott privát kereskedések során kialakult értékelések:

a Rainmaker Securities platformján a potenciális vevők 4,5 és 4,8 milliárd dollár közötti értéket jelző ajánlatokat tettek,

a Forge Global Holdings adatbázisa a másodlagos aktivitáson alapuló származtatott ár alapján 4,8 milliárd dolláros piaci érték adódott.

Ehhez azért érdemes hozzátenni, hogy ezek a piaci illikvidek, így egy IPO során ehhez képest jóval eltérő árazás is kialakulhat.

Mindenesetre ezek az értékelések jól mutatják, hogy milyen messze vagyunk a néhány évvel ezelőtti boomtól, amikor a finanszírozás is jóval olcsóbb volt, az árazások is máshol voltak, 2021-ben még a Reddit 10 milliárd dolláros értékeléssel gyűjtött forrásokat, és potenciálisan akár 15 milliárd dolláros értéket is elérhetett volna egy tőzsdei bevezetés során.

Hogy az 5 milliárd dollárt perspektívába helyezzük: a Reddit nagyjából akkora lehetne, mint a Richter, és jóval kisebb, mint az OTP.

A 2005-ben alapított Reddit a mém-tőzsdei korszak ikonjává vált, miután az oldal egyik fóruma, a WallStreetBets megrengette a tőzsdét. A 2021-es kereskedési őrület, amelyet nagyrészt az oldal hozzászólásai váltottak ki, alaposan megdobta a GameStop és az AMC árfolyamát.

Címlapkép forrása: Ahmet Serdar Eser/Anadolu via Getty Images