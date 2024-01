Mérföldkő felé halad Magyarország, egész évben felhasználhatjuk a nyári napsütést

„A Magyar Földgáztároló Zrt. mérföldkőnek számító projekteket indít annak érdekében, hogy legkésőbb 2030-ig kipróbálja, hogy földalatti gáztárolói mennyiben alkalmasak a hidrogén tárolásra” – jelezte a Portfolio-nak Kriston Ákos. A vállalat vezérigazgatója összefoglalta a háromfajta hidrogén projekt részleteit, illetve az európai földalatti hidrogéntárolás jövőjéhez vezető út kialakításának főbb lépéseit. Utóbbiak egyike az óriásira növekvő magyarországi naperőművi kapacitások miatt kiemelt jelentőségű: a zöld áramból előállított hidrogén föld alatti tárolásával a nyári napsütés egész évben hasznosíthatóvá válhat, így gyakorlatilag a fő megújuló energiaforrásunk zsinóráram felhasználást tesz lehetővé, miközben CO2-kibocsátás sem történik. Az MVM Csoporthoz tartozó cég a projektek nyomán azt tervezi, hogy a 2030-es évek közepére több 100 MW méretben fog a villamos energia piacon kiegyensúlyozó szolgáltatást nyújtani, ez pedig lényeges kiegészítője lesz az idéntől drasztikusan felfutó magyarországi energiatároló kapacitásoknak.

Nagy cél – Világszerte zajlanak a kutatások

Ahhoz, hogy a bevezetőben vázolt célokig eljussunk, számos lépés szükséges, amelyek mind arra épülnek, hogy a Magyar Földgáztároló (MFGT) stratégiájában elkötelezett a hidrogéngazdaság elterjesztésével kapcsolatos szerepvállalásban. A fő cél az, hogy az időjárásfüggő megújulók által termelt villamos energiát – akár szezonális jelleggel – hidrogén formájában el lehessen tárolni a földgázhoz hasonlóan a földalatti kőzetrétegekben nagy térfogatban és tisztaságban.

E cél eléréséhez az MFGT a 2020-as évek elejétől kutatás-fejlesztési projekteket indított (Akvamarin, HyUsPRe), illetve a stratégia alátámasztására további projektek (Akvamarin Plusz, EUH2Stars) indítását tervezi. Kriston Ákos úgy foglalta ezeket össze:

Az Akvamarin és a HyUspre projektek az előkészítő fázisai a jövőbeli energiatárolási tevékenység megvalósítását célzó útnak. Az EuH2Stars projekt pedig egyedülálló lehetőség arra, hogy néhány év múlva „élesben” teszteljük az egyik földalatti tárolórétegünket, melyben tiszta hidrogént fogunk tárolni valós ipari környezetben.

Az Akvamarin projektet tavaly májusban adták át, és erről, illetve további, ezekkel összefüggő fejleményekről az alábbiakban írtunk:

A fenti cél eléréhez fontos adottság, hogy az MFGT porózus kőzetrétegű földalatti gáztárolókkal rendelkezik, és ezeknek az 1 000-2 000 méter mélyen a felszín alatt található mészkő és homokkő rétegeibe ~100-200 bar nyomáson sajtolja be, tárolja szezonálisan, majd termeli ki a földgázt.

A jelenlegi technológia átalakításával hidrogént is lehet tárolni a tároló rétegeiben földgáz helyett, több tárolási cikluson keresztül. Ez azonban jelenleg a világon mindenhol kutatási fázisban van, és

a cél is mindenhol ugyanaz: hidrogén szezonális tárolása nagy mennyiségben.

Ennek megvalósítására az MFGT már két K+F projektet indított, a vezérigazgató által említett Akvamarin és HyUsPRe projekteket, és még legalább kettőt tervez indítani a közeljövőben. Ezek egymásra épülő kutatások, a földalatti hidrogén tárolás technológiájának több aspektusát vizsgálják az ipari méretű megvalósítás és működtetés elérése érdekében.

Kép forrása: MTI/Rosta Tibor. Elektrolizáló berendezés Magyarország elsõ hidrogén-elõállító üzemében, a Békés vármegyei Kardoskúton az avatás napján, 2023. május 9-én. Az Akvamarin Projekt keretében a Magyar Földgáztároló Zrt. egy 2,5 megawatt összteljesítményû elektrolizáló rendszert és a hozzá tartozó hidrogén gázelõkészítõ technológiát létesített a Kardoskúti Földalatti Gáztárolónál.

Az MFGT vezetője úgy látja, hogy az európai földalatti hidrogéntárolás jövőjéhez az alábbi lépéseken keresztül vezet el az út:

Uniós finanszírozás a földalatti gáztárolókban történő piacképes hidrogéntárolás kifejlesztéséhez és a hidrogéntárolási infrastruktúra kiépítéséhez. Ezt segíti az alábbi részletezett új EuH2Stars projekt. A megújuló energiaforrások megbízhatóvá és zsinórfelhasználásra alkalmassá válnak – hidrogénnel a nyári napsütés egész évben hasznosítható – CO2-kibocsátás nélkül. Ez segíti majd a magyar naperőművi kapacitások által termelt zöld áramból a hidrogén előállítást és a folyamatos felhasználást a kiegyenlítő piacon. A fentiek azt segítik, hogy a megújuló energiatermelés függetlenedjen a rövid távú fogyasztástól, és így ez egész éves ellátásbiztonságot teremt. A fentiek ahhoz is elvezetnek menetközben, hogy a zöld hidrogén előállítása, tárolása, szállítása és felhasználása egész évben meg tud történni.

EUH2STARS: Az energia átmenet elősegítése és támogatása

A fenti első lépés megvalósítása már el is indult, hiszen a Horizont Európa (HORIZON) keretprogram nagyléptékű földalatti hidrogéntárolás vizsgálatára és fellendítésére kiírt pályázatán az osztrák kezdeményezésre és további 3 uniós tagállam cégeinek (köztük az MFGT magyar oldalról) közreműködésével benyújtott „EUH2STARS” projekt mintegy 20 millió eurós támogatásban részesült. Amint a projekt oldala jelzi: idén január 1-én volt a projekt hivatalos indulása, és a minap már meg is tartották az első sajtótájékoztatót.

A projekt kapcsán Kriston Ákos rögzítette:

A Magyar Földgáztároló Zrt. elkötelezett a zöld átállással kapcsolatos innovációk iránt. Az EUH2Starts célja, hogy tudást és tapasztalatot szerezzen a hidrogénnel kapcsolatos energiatárolási tevékenységekről, jelentős lépéseket tegyen a villamos és gáz szektorok összekapcsolása felé, valamint hosszútávon fenntartható hozzáadott értéket teremtsen vállalatunk számára.

A vezérigazgató rámutatott: az EUH2STARS projekt Európa-szerte kiemelt fontossággal bír a vállalatok, politikai döntéshozók és hatóságok számára az európai energiarendszerek átalakítása és az energetikai átmenet elősegítése során. Számtalan geológiai adottság és egészen eltérő energetikai viszonyok figyelembevételével zajlik az alapvető műszaki és gazdasági forgatókönyvek összeállítása. Ezzel biztosítható az EUH2STARS projekt eredményeinek széles körű felhasználhatósága egész Európában.

Referenciaprojekt neves partnerekkel

Az EUH2STARS konzorciumot a RAG Austria AG vezeti, és a különböző szakterületek, illetve konzorciumi tagok jól kiegészítik egymást:

A tagok a tárolás központi elemétől (RAG Austria AG/Ausztria, Magyar Földgáztároló Zrt/Magyarország, Shell Global Solutions International B.V./Hollandia, Energie Beheer Nederland BV/Hollandia, Trinity Capital S.L. /Spanyolország) a hidrogénfeldolgozáson át (Axiom angewandte Prozesstechnik GmbH/Ausztria, Axiom Polska Sp.z o.o/Lengyelország) a szállítási hálózatokig (Austrian Gas Grid Management AG/Ausztria) és az energiaellátókig (Linz Strom, Gas, Wärme GmbH/Ausztria) terjednek. A konzorcium a legfontosabb kutatóintézeteket is integrálja. (Montanuniversität Leoben/Ausztria, Holland Alkalmazott Tudományos Kutatások Szervezete/Hollandia, Johannes Kepler Egyetem Energiaintézete, Linz/Ausztria).

Az uniós támogatású referenciaprojekt kapcsán az a cél, hogy a konzorciumvezető RAG Austria AG a partnerekkel közösen vizsgálja meg és tervezni meg a teljes értéklánc mentén a hidrogéngazdaság gyors fellendítéséhez szükséges intézkedéseket, a projekt 2029 őszéig tartó 69 hónapos időtartama alatt.

Érdemes tudni, hogy az EUH2STARS projekt a RAG "Underground Sun Storage" ausztriai referencia üzemén alapszik, amelynek méretnövelési lehetőségeit Ausztriában, Magyarországon, Hollandiában és Spanyolországban is vizsgálják. A kőzettípus, tárolókapacitás, mélység és nyomástartomány tekintetében földrajzi és földtani szempontból is eltérő rezervoárviszonyokat kellett figyelembe venni a különböző európai régiókban, így Kelet-Közép-Európában a RAG (AT) és a Magyar Földgáztároló (HU), Északnyugat-Európában a Shell (NL) és az Energie Beheer Nederland (NL), illetve Dél-Európában a Trinity Energy Storage (Spanyolország) vállalatoknak. Mindez azért lényeges, mert

Ezek a régiók az összes európai porózus tároló mintegy 75%-át lefedik, kapcsolódnak a legfontosabb jövőbeli európai hidrogéntermelő létesítményekhez és importútvonalakhoz, azaz az Északi-tengerhez, Ukrajnához és Észak-Afrikához.

A stabil ellátáshoz elengedhetetlen e tárolókapacitások bővítése és rendelkezésre bocsátása.

Ezeket a feladatokat végzi az MFGT

A fenti jelentős uniós konzorciumban az MFGT a következő konkrét feladatokat végzi a projekt megvalósítása során:

elkészíti a Kardoskúti FGT legkisebb (B-2) tároló rétegének hidrogéntárolóvá való átalakításához szükséges Basic Engineering tanulmányt,

ezzel párhuzamosan tesztkörnyezetet alakít ki (1 darab kút átalakítása, kútvezeték és üzemi kapcsolatok, technológia kialakítása) hidrogén tényleges betárolásának végzésére, és 2 be-, illetve kitárolási ciklust végez, majd értékeli a megszerzett hidrogéntárolási tapasztalatokat. Ezek az átfogó lépések indokolják azt, hogy a projekt több, mint 5,5 éven át tart.

Kép forrása: MTI/Rosta Tibor. Tartályok töltöttségét szabályozó berendezés Magyarország elsõ hidrogén-elõállító üzemében, a Békés vármegyei Kardoskúton az avatás napján, 2023. május 9-én. Az Akvamarin Projekt keretében a Magyar Földgáztároló Zrt. egy 2,5 megawatt összteljesítményû elektrolizáló rendszert és a hozzá tartozó hidrogén gázelõkészítõ technológiát létesített a Kardoskúti Földalatti Gáztárolónál.

Az MFGT projekt megvalósítása során további kiegészítő szempontokat is vizsgálni fog a föld alatt tárolt hidrogénnel kapcsolatban:

Valamennyi környezetvédelmi, jogi, illetve (jövőbeli) szabályozási, társadalmi és piaci aspektus optimális kezelése a földalatti hidrogéntárolás sikeres európai megvalósításához,

Nagy hatékonyságú hidrogéntisztítás,

Zöld hidrogén tanúsítása,

A hidrogéntárolás helyi, nemzeti és európai energetikai infrastruktúrába és energiapiacba történő integrálásának legjobb gyakorlatai,

Ezen infrastruktúra-projektek fokozottabb elfogadtatását célzó interaktív folyamat kidolgozása az érdekcsoportok bevonására.

A fentieket úgy összegezte Kriston Ákos, hogy

A Magyar Földgáztároló Zrt. mérföldkőnek számító projekteket indít annak érdekében, hogy legkésőbb 2030-ig kipróbálja, hogy földalatti gáztárolói mennyiben alkalmasak a hidrogén tárolásra. Az Akvamarin és a HyUspre projektek az előkészítő fázisai a jövőbeli energiatárolási tevékenység megvalósítását célzó útnak. Az EuH2Stars projekt pedig egyedülálló lehetőség arra, hogy néhány év múlva „élesben” teszteljük az egyik földalatti tárolórétegünket, melyben tiszta hidrogént fogunk tárolni valós ipari környezetben.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Rosta Tibor. Kriston Ákos, a Magyar Földgáztároló Zrt. elnök-vezérigazgatója beszédet mond Magyarország első hidrogén-előállító üzemének avatásán a Békés vármegyei Kardoskúton 2023. május 9-én. Az Akvamarin Projekt keretében a Magyar Földgáztároló Zrt. egy 2,5 megawatt összteljesítményű elektrolizáló rendszert és a hozzá tartozó hidrogén gázelőkészítő technológiát létesített a Kardoskúti Földalatti Gáztárolónál.