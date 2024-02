Kilőtt a Wizz Air - Mi áll a háttérben?

Nagyot fordult a világ néhány nap alatt a Wizz Airrel: múlt héten még arról számoltunk be, hogy a csalódást keltő gyorsjelentést követően megütötték a cég részvényeit, ma pedig kilőtt az árfolyam, és már 10 százalékos pluszban is volt a jegyzés. Ennek apropóján megnéztük, hogy mi áll a hirtelen emelkedés hátterében. Hasonló témákkal foglalkozunk a Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon is.