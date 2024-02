Nagy dobás készülődik a magyar közigazgatásban, a mesterséges intelligenciát is bevetik

Sokkal kevesebb felhasználóval működtethető, magasan automatizált, egyszerűbben kezelhető ügyviteli rendszert szeretnénk bevezetni a magyar közigazgatási szerveknél - árulta el Szajbély Benedek, a Griffsoft vezérigazgatója. A minisztériumoknak, közigazgatási intézményeknek gazdálkodási rendszert szállító cégnél elindították a "Holdraszállás" nevű projektet, amely célja, hogy a rendszer felhasználói számát még ebben az évtizedben a mostani 30 százalékára csökkentsék. Szajbély György elnökkel és Szajbély Benedek vezérigazgatóval a 35 éves társaság rövid történetéről és a generációváltás kihívásairól is beszélgettünk.

A hazai IT-piac kialakulásának gyökeréig nyúl vissza a Griffsoft története. Mivel foglalkozott egy IT-cég 35 évvel ezelőtt?

Szajbély György: Én még tornateremnyi méretű gépeken tanultam meg programozni, majd 1978-ban kezdtem el dolgozni a Volánnál, ebben az időben már egyre több helyen kezdtek el megjeleni itthon is az inteligens terminálokkal rendelkező számítógépek. Ezekre már nem lyukkártyával és lyukszalaggal, hanem terminálon keresztül, szövegszerkesztőben lehetett programot írni. Ekkor kezdtünk el azon dolgozni, hogy váltsuk ki az akkor még mindenütt jellemző kézi könyvelést, hozzunk létre egy számítógépes könyvelői rendszert. A Volánnál egyfajta vállalaton belüli startupként VGMK-t (vállalaton belüli gazdasági munkaközösséget – a szerk.) lehetett alapítani, később GMK formában dolgoztunk.

Nyugodtan lehet mondani, hogy mi kapitalizmust építettük a szocializmusban. Rengeteg pénzt kerestünk, talán relatív értelemben többet, mint valaha. A fizetésemnek a 20-30 szorosát kerestem külön munkával havonta.A Volán megvette újításként a szoftverünket, mi pedig szerzői jogdíjat kaptunk az értékesítése után. A programot egyrészt eladtuk a többi Volán vállalatnak, másrészt felkerestem azokat a vállalatokat, ahol a szoftvert futtatni képes számítógép van, így rengeteg ügyfelünk lett hirtelen. A piaci igényekre válaszul a könyvelési rendszert elkezdtük továbbfejleszteni egy szűkített gazdálkodási rendszerré, a rendszerváltás után pedig, amint lehetett kft-ként vittük tovább a vállalkozást.

Amíg fejlesztettük a rendszert addig bevételünk nem volt belőle. Kapóra jött, hogy az OTP a 90-es évek elején még egy rendszerben kezelte a deviza fiókot, de úgy döntöttek, hogy külön deviza fiókokat hoznak létre külön szoftverrel külön gépekkel. Ezekre át kellett vinni a nyilvántartásokat, de nem létezett akkor még a ma ismert adatmigráció, az adatokat kézzel be kellett gépelni. Ezt megtudtam, leszerződtem az OTP-vel és munkaidő után és hétvégén a náluk dolgozó lányokkal megállapodva, ők begépelték az adatokat, majd felmarkoltunk érte egy halom pénzt, miközben a lányokat is jól megfizettük Ez a projekt is segített megadni a kezdőlökést a piacgazdaságban a cégnek.

Mennyiben változott meg bő három évtized alatt a társaság üzleti tevékenysége?

Szajbély György: Ugyan már más az architektúra, más a szoftverkörnyezet, de ma is gazdálkodási rendszert fejlesztünk, ez a fő tevékenységünk, az államigazgatás pedig az elsődleges piacunk. A kilencvenes évek elején a Szegedi Élelmiszeripari Főiskolánál is megjelentünk a rendszerünkkel, de kiderült, hogy ők állami költségvetési szabályok szerint működnek, ami másfajta rendszert igényelt. Ők elmagyarázták nekünk, hogy ez hogyan működik, mi pedig beépítettük ezt a „tudást” is a rendszerbe. Ezzel tudtunk tovább menni más főiskolákra és az állami szektorba. Felkészültünk a jogszabályi változásokra, és modulról modulra egyre szélesebb körben terjeszkedtünk. Végül eljutottunk odáig, hogy ma a minisztériumoknak és kapcsolódó intézményeiknek a zöme a mi rendszerünket használja.

Mi a különbség egy költségvetési és egy piaci vállalatirányítási rendszer között?

Szajbély György: A szabályozás miatt más az elszámolási rendje egy vállalkozásnak és más a magyar költségvetésnek. A költségvetés korábban pénzforgalmi szemléletű volt, majd átállították az Európai Unió kérésére eredményszemléletűre, de valójában belsőleg megtartották a pénzügyi szemléletet is. Ma gyakorlatilag kétfélképpen könyvelnek le mindent, lényegében az államháztartás szemlélete a költségvetési és a pénzügyi számvitelből áll.

Egy vállalkozásban a vállalatvezető eldönti, hogy mire van pénz és mire nincs, ám a költségvetésben erre szigorú rend van. Az előirányzatok miatt például nem lehet munkabérre költeni azt a forrást, amit ablaktisztításra irányoztak elő. Ez egy nagyon speciális rend, amit a nemzetközi vállalatirányítási szoftverek nem tudnak leképezni, ehhez nekik is le kéne fejleszteni ezeket a modulokat.

Franciaországban bevezették az egyik nagy szoftvergyártó rendszerét, de úgy, hogy a szállító mondta meg, hogyan kell működnie, és aszerint újraírták a francia közigazgatást. Ebben az esetben az irányítást átadták egy szoftverfejlesztőnek. Nehéz elképzelni, hogy ez megtörténjen a magyar közigazgatásban.

Hogyan működik ebben a szigorúan szabályozott szegmensben az innováció?

Szajbély Benedek: Egyrészt rendszeresen tartjuk a kapcsolatot a mintegy tizenötezer felhasználónkkal, a visszajelzések alapján folyamatosan fejlesztjük, finomhangoljuk a rendszert. Több intézményben is kifejezetten innovatív felfogású a vezetés, tőlük is jönnek olyan pilot projekt ötletek, amelyek segítenek megoldani problémákat, vagy egyszerűen csak jobb, hatékonyabb működést eredményeznek.

A termékünk, a Forrás.NET, egy háromrétegű alkalmazás, tehát adatbázis-szerverből, alkalmazás-szerverből és vékonykliensből épül fel, ami megfelel napjaink ERP elvárásainak, de ennél mi nagyobbat álmodunk.

Meghirdettük tavaly a GriffSoft „Holdraszállás” projektjét. A projekt célja, hogy ebben az évtizedben egy sokkal kevesebb felhasználó számmal működtethető, magasan automatizált, illetve egyszerűbben kezelhető ügyviteli rendszert kell építenünk, amely architektúrális és funkcionális változásokat is hoz magával.

Ezt hogyan kell elképzelni pontosan, és mért ilyen nagy ennek a jelentősége?

Szajbély Benedek: Ez a feladat a GriffSoftnak hasonló kihívás, mint annak idején az Egyesült Államoknak az első holdra szállás. Óriási szakmai feladat, amely egy új korszakhoz vezet. A célkitűzéskor a holdra szálló rakétát borító fémötvözetet, vagy az azt hajtó üzemanyagot még föl sem találták, de az alapok megvoltak. Úgy gondoljuk, hogy sok algoritmus, vagy szoftvermegoldás még nincs kész a Forrás MI rendszerhez sem, de az alapok itt is rendelkezésre állnak. A párhuzamosság, a projektméret és a projekt jelentősége miatt, házon belül a fejlesztési projekt is a Holdraszállás nevet kapta. A floridai NASA űrközpont látogatása ihletett meg, amikor a GriffSoft első amerikai partnerével a Packable Inc. vezérigazgatójával végre személyesen is találkoztunk és egymás tenyerébe csaptunk.

A felhasználói oldalról számos jó szakember nyugdíjba megy, miközben a szakember utánpótlás akadozik. A jó szakamberek kevesen vannak és drágábbak, ezért egyre kisebb csapatra egyre több feladat hárul, így folyamatosan jelentkezik az átfogó szoftveres támogatás igénye. Azonban rájöttünk, hogy ezeket nem lokálisan kell megoldani, hanem újra kell gondolni alapjaiban az ügyviteli rendszer működését. A megoldás a Forrás MI, amely egy folyamatalapú, automatizmusokkal és mesterséges intelligenciával támogatott integrált webes ügyviteli rendszer lesz. A Holdraszállás projekt célja, hogy ebben az évtizedben

a jelenlegi 15 ezerről 4500-ra, vagyis 30%-ra csökkentsük a felhasználói számot.

Milyen lépések szükségesek ehhez?

Szajbély Benedek: AI képességekkel vértezzük fel a rendszert, egyszerűsítjük a rögzítési felületet és folyamat alapú működést teszünk lehetővé, illetve integrálódunk minél több rendszerrel. Utóbbi azért fontos, mert nonszensz, hogy még mindig manuálisan, papíron zajlik egy sor folyamat: valaki felrögzít egy számlát, kinyomtatja, elküldi majd egy másik begépeli, aztán újra kinyomtatják, és elviszik jóváhagyásra, újra szkennelik és így tovább.

Másrészt, ahol nem egyszerű automatizációról van szó, hanem kicsit gondolkodni kell, ott segíthet a mesterséges intelligencia, amely képes tanulni a szokásokból. A rendszert az AI támogatja a folyamatok során a felhasználót, ami praktikusan azt jelenti, hogy nem menüpontokra kell kattintgatni, hanem a szoftver végigvezeti és segíti a felhasználót. Ez gyorsabb munkavégzést, nagyobb hatékonyságot eredményez.

A generatív AI-ban rejlő lehetőségeket kifejtenéd bővebben?

Szajbély Benedek: A terület rohamléptekben fejlődik, szinte minden partnerünket foglalkoztatja a mesterséges intelligencia, nekünk már vannak kezdetleges eredményeink tanuló algoritmussal. Például amikor megérkezik a papír alapú számla a könyvelőhöz, neki ki kell választania a jogcímet, és további könyvelési dimenziókat kell meghatároznia, mondjuk a felhasználó megjelöli, hogy az intézményen belül kihez tartozik a tétel. Ezek alapján számlát a Forrás különböző alszámlákra dobja szét.

Ezeket a feladatokat az AI a rendelkezésre álló historikus adatok alapján egy pillanat alatt el tudja végezni. A számlákon lévő alapadatokat a NAV-tól le lehet tölteni, a mesterséges intelligencia pedig mindent lekönyvel, a könyvelőnek már csak egy dátumot kell beírnia a rendszerbe. Mi már használjuk ezt a megoldást cégen belül, így könyvelünk. A következő lépés a kötelezettségvállalások hasonló automatizálása a szerződések alapján.

További lehetőség az utalások összepontozása esetében, például amikor valaki elgépel egy számlán egy hosszú számsorban egyetlen számjegyet, akkor eddig erre a számítógép csak annyit tudott mondani, hogy nem talál egyezést. Ám ha csak egy számjegy tér el, az AI képes ezt értelmezni és megtalálni a hibát, mint ahogy egy könyvelő is teszi hasonló esetben. Az MI a legvalószínűbb megoldást helyezi a könyvelő elé.

Mindemellett az ügyféltámogatásban is hasznos működő mesterséges intelligencia támogatásunk van. Itt a hibajegyek közül az AI megmondja, hogy az adott probléma vagy ahhoz hasonló előfordult-e már, és a korábbi hibajegy megoldását az ügyfélszolgálatos munkatárs elé tárja. Ennek a továbbfejlesztett verziója, amikor már a hibajegy feladásánál segít az AI a felhasználónak, és elmondja, hogy szerinte hogyan lehet megoldani a problémát. Az úgynevezett 0. szintű mesterséges intelligenciával támogatott HelpDesk implementálása idei évi célkitűzésünk.

Mekkora a nyitottság az ügyfeleitek körében a „Holdraszállás” projektre?

Szajbély György: a projekt támogatásához aktívan keressük a partnereket a közigazgatásban, úgy számolhatunk, hogy a hatékonyság javulásával a költségvetésben jelentős, milliárdokban mérhető megtakarítást lehetne elérni.

Fontos kiemelni, hogy a közigazgatásban a könyvelési területen dolgozók zöme az idősebb korosztályhoz tartozik, az őket potenciálisan leváltani képes fiatalok pedig nem szeretnének papír alapon dolgozni, adatot rögzíteni. Nehéz utánpótlást találni a nyugdíjba vonuló dolgozók helyére. Itt nem az lesz a probléma, hogy le kell építeni a munkaerőt, hanem egyszerűen hiány van a szakember utánpótlásból, és már most is sokan hiányoznak az intézményekből.

A projekt mekkora erőforrásokat igényelne kormányzati részről és részetekről?

Szajbély Benedek: A projekten alsó hangon 25-30 embernek kellene dolgoznia 5-6 évig, és extra AI szakértői tudást is hozzá kell rendelni a feladathoz. Most azért lobbizunk a kormányzati döntéshozóknál, hogy a feladatra álljon fel egy projekt, és ezt támogassák pénzügyileg és szakmailag. Ugyanis nem egy elefántcsonttoronyban szeretnénk kitalálni, hogyan működjön a rendszer, hanem a vezetőket és a kulcsfelhasználókat is szeretnénk bevonni a fejlesztésbe. A kormányzatban a kezdeti visszajelzések alapján megvan a nyitottság erre.

Mindeközben generációváltás zajlik a Griffsoftnál. Régóta készültetek arra, hogy Benedek veszi át egyszer a cég irányítását?

Szajbély Benedek: Közgazdászként végeztem, és még gyakornokként, mint junior konzulens érkeztem meg a céghez 10 évvel ezelőtt. Egyre több pozícióban dolgoztam, de eltelt egy kis idő, mire tudatosan kezdtem el megismerni a cégen belüli összes területet. Megfordultam a szoftverbevezetésen, az oktatáson, az értékesítésen és a fejlesztésen is. Ekkor jött az ötletem, hogy az IT management mester dimplomám mellé egy MBA-t is szeretnék méghozzá San Franciscoban, ahol később munkát is kaptam. Már a zöldkártyámat intézte a cég ahol operatív vezetőként dolgoztam, amikor a 2020. évi karácsonyi hazalátogatásomon megkaptam a visszautasíthatatlan ajánlatot. Ezt el is fogadtam és hazajöttem, hogy felkészüljek a GriffSoft irányításának átvételére.

Szajbély György: Első körben ekkor Benedek a menedzsment része lett, majd idén január 1-jével vette át a vezérigazgatói pozíciót, én pedig elnökként támogatom tanácsokkal a munkáját. Összességében tíz évvel ezelőtt kezdett itt Benedek különféle feladatkörökben, nemcsak a menedzsment, hanem az itt dolgozók is régóta ismerik. Nagyon fontos volt, hogy egyetemista kora óta itt tevékenykedett, és volt projekt amiben Amerikából is részt vett a cég életében.

Akvizíciós terveitek is vannak, milyen irányba terjeszkedtek?

Szajbély György: Egy kockázati tőkebefektető cégen keresztül ismertük meg a Számalközpont Zrt. nevű pécsi társaságot. A két alapító-tulajdonossal beszélgettünk, úgy gondoltuk, hogy a mi stratégiánkhoz illeszkedik a társaság tevékenysége, hiszen az elektronikus számlázás szervesen kapcsolódik a vállalatirányítási rendszerünkhöz.

Szajbély Benedek: Egy uniós direktíva előírja, hogy minden cégnek kötelező lesz befogadnia az elektronikus számlákat az Európai Unióban, ebben Magyarország egy lépéssel előrébb jár, itt már kötelezővé tette ezt a jogszabályalkotó, amennyiben egy esetben is ráutaló magatartás történik. Ugyanakkor ez nekünk külföldi piacszerzési lehetőségeket nyit meg, ezért is láttunk nagy fantáziát a Számlaközpont felvásárlásában. Elvégre a következő 35 évre a célunk az, hogy a nemzetközi Griff következő 200 munkavállalója már külföldön, vagy külföldre dolgozzon.

